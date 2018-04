Kate e William rompono la tradizione a Pasqua | ma non è colpa loro

“Lo fanno di nascosto…”. George e Charlotte inediti. I figli di William e Kate sono adorabili e adesso viene fuori un particolare (tutto italiano) che ve li farà amare ancora di più. La mamma ne è entusiasta : sono tra i bambini più fotografati del mondo. I figli di William e Kate hanno conquistato tutti fin da quando sono nati. George in particolare nel corso del tempo è diventato una vera star del web e con le su adorabile faccine ha strappati un sorriso anche ai repubblicani più burberi. Ma la piccola Charlotte non è da meno. La sua somiglianza impressionante con la nonna Elisabetta II colpissce moltissimo e a quanto pare la principessina ...

“Nozze salate per Harry e Meghan”. Una cifra esorbitante. Di gran lunga più costoso di quello di William e Kate - il matrimonio tra il principe e la Markle si annuncia faraonico. Chi paga il conto? Di certo non la casa reale e la cosa non piacerà a tutti : Manca sempre meno alle super nozze del 2018. Meghan Markle e Harry d’Inghilterra sono in dirittura d’arrivo e sul giorno del ‘sì’ stanno cominciando ad uscire soffiate che non faranno piacere a tutti. Dal menu, all’abito della sposa, agli allestimenti, alla sicurezza questo matrimonio si annuncia molto (moltissimo) costoso. Secondo il Telegraph la cifra si aggirerebbe intorno ai 32 milioni di sterline, circa 36 milioni di euro, contro i ...

“Kate - adesso basta!”. È definitivo. Manca poco (pochissimo) all’arrivo del terzo Royal Baby e la moglie di William ha deciso : “Non lo farò più”. Questa è proprio l’ultima volta e la faccia del marito la dice lunga : La gravidanza di Kate Middleton è sotto gli occhi attenti del gossip. La duchessa di Cambridge sta per mettere al mondo il terzo Royal Baby, ma non si è persa un evento mondano. Certo, è l’etichetta che lo impone, ma lei è ligia al dovere come poche, neanche le tremende nausee l’hanno arrestata e neanche la neve sotto alla quale ha camminato impavida e senza cappotto qualche settimana fa. Ma adesso i giochi sono chiusi. La moglie di ...

WILLIAM E Kate MIDDLETON/ Toto-nomi per il figlio : se è una bambina potrebbe chiamarsi... : WILLIAM e KATE MIDDLETON, Toto-nomi per il figlio: se è una bambina si potrebbe chiamare Alice, Mary o Victoria mentre se sarà un maschio possibili i nomi Albert e Arthur.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 16:03:00 GMT)

È veramente questo il cibo preferito da Kate Middleton e dal Principe William? : La vita da membro della famiglia reale richiede la presenza a eventi di gala e cene eleganti in cui ti vengono serviti piatti come la suprême di fagiano del Sandringham Estate cotta al vapore con tartufi, radici tritate, bietola al gratin e patate dolci brasate (sì, è un piatto vero di una cena di Stato a Buckingham Palace). Ma come si comportano – e mangiano – i principi e le Principesse quando non hanno bisogno di corona e abito ...

Quando la 13enne Kate Middleton scoprì che avrebbe sposato «William» : L’amore tra Kate Middleton e William D’Inghilterra era già scritto nelle stelle. A una giovane Kate era, infatti, già stato predetto un futuro reale. Una clip profetica, condivisa adesso via Youtube, la mostra 13enne protagonista di una recita scolastica. Kate, vestita di bianco e con fiori tra i capelli, è al centro del palco Quando le si avvicina un’indovina e le prende la mano. «Presto incontrerai un bell’uomo, un ...

“Ecco il nuovo Royal Baby” : sesso e nome del terzo figlio di Kate Middleton e William. I dettagli del lieto evento che sta appassionando il Regno Unito : Ancora un mese al grande evento, quello che ogni suddito britannico degno di questo nome attende ormai trepidante. Fra una trentina di giorni, infatti, verrà alla luce il Royal Baby numero tre, allargando così ulteriormente la famiglia più seguita, spiata e chiacchierata del Regno Unito. Proprio perché siamo in Gran Bretagna, nazione dove pronostici e azzardo sono all’ordine del giorno non solo quando si parla di sport, è già ...

Kate - William ed Harry : tutti gli impegni dei principi : Una tripletta reale. Una settimana dopo il meeting a quattro, Kate Middleton, William e Harry hanno preso strade diverse e nella stessa giornata sono stati i protagonisti di tre differenti impegni ufficiali da membri della famiglia Windsor. La duchessa di Cambridge, all’ottavo mese e in un abito blu «riciclato» dalla precedente visita in Svezia, ha presenziato all’inaugurazione della nuova sede londinese dell’associazione ...

“William lo rifiuta”. Il tormento e il dolore di Kate Middleton. La nascita del terzo Royal Baby è alle porte - ma la duchessa di Cambridge soffre e rivela quel segreto che nessuno avrebbe voluto sapere. Maretta a Buckingham Palace : Il terzo Royal Baby è in arrivo con buona pace di tutti. Kate Middleton, superata la fase delle nausee furibonde, è in grandissima forma e il suo pancione cresce a dismisura. La bella duchessa di Cambridge ha preso diversi chili e sul suo bel viso sono spuntate due belle guance paffute. Ora nonostante le fatiche della gravidanza, sarà pure madre di re ma resta un essere umano, Kate continua inarrestabile a presenziare a molti eventi ...

Kate MIDDLETON - INCINTA PER LA TERZA VOLTA / La moglie del Principe William sfida la cognata Meghan : KATE MIDDLETON, la TERZA gravidanza: “William è in fase rifiuto!”, arriva la seconda femminuccia? I tabloid dicono di sì per via della forma del suo pancione, le news.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 14:11:00 GMT)

Kate Middleton - William - Harry e Meghan Markle/ Uscita a quattro.... : Kate Middleton, William, Harry e Meghan Markle: Uscita in doppia coppia prima del matrimonio dei secondi due e la nascita del terzo figlio della prima coppia. Sorrisi e grande divertimento.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 16:27:00 GMT)

Kate e William - Harry e Meghan - «i fantastici quattro» : La stampa inglese li ha ribattezzati i «fab four», i fantastici quattro, come i Beatles, o come fossero dei supereroi. A guardarli tutti insieme, in effetti, i principi William ed Harry d’Inghilterra con le rispettive compagne di vita, Kate Middleton e Meghan Markle, l’impressione di essere un po’ speciali la danno davvero. La seconda uscita pubblica tutti insieme, dopo la funzione di Natale a Sandringham House, è stata un ...

'La gravidanza? William è in fase rifiuto'. Kate sorridente nella sua ultima uscita ufficiale : La duchessa di Cambridge ha incontrato le ostetriche e ginecologi per lanciare ufficialmente una campagna per promuovere l'assistenza infermieristica in tutto il mondo. Per l'occasione, Middleton ha ...