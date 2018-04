Juventus-Real Madrid | uno show da due miliardi

Risultati Champions League/ Diretta gol live score : Juventus Real Madrid - Siviglia Bayern - andata quarti - : Risultati Champions League: Diretta gol live score dell'andata dei quarti di finale. Juventus Real Madrid e Siviglia Bayern Monaco, 3 aprile.

Risultati Champions League/ Diretta gol live score : Juventus Real Madrid - Siviglia Bayern (andata quarti) : Risultati Champions League: Diretta gol live score dell'andata dei quarti di finale. Juventus Real Madrid e Siviglia Bayern Monaco le partite che si giocano nella serata di martedì 3 aprile(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 08:00:00 GMT)

Juventus-Real Madrid : le probabili formazioni. Tanti dubbi per Allegri. Alex Sandro recuperato e pronto dal 1' : Si avvicina il match di andata dei quarti di finale tra Juventus e Real Madrid. Si tratterà del remake della finale della scorsa edizione di Champions, quando a Cardiff i blancos si imposero sui bianconeri. Stavolta, invece, il confronto sarà giocato sui 180′. Si comincia da Torino, dall’Allianz Stadium, vero fortino della Juventus. Allegri deve fare i conti con le assenze di Benatia e Pjanic, entrambi squalificati. Nel primo caso ...

Il Real Madrid gioca meglio della Juventus - ma non conta solo quello : S arà una partita molto difficile ma non ci sono ragioni perché debba esserlo di più per la Juve. Il Real ha perso 5 partite in campionato e pareggiate 6, su 30 partite 11 volte non ha vinto. La Juve ...

Juventus-Real Madrid : orario d’inizio e come vederla in tv. Appuntamento su Canale 20. Tutte le informazioni e il programma : Oggi martedì 3 aprile si giocherà Juventus-Real Madrid, andata dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. L’attesa è elevata su un big match che deciderà la stagione delle due squadre: la rivincita della Finale della passata stagione regalerà grandi emozioni alle due tifoserie e agli appassionati del grande calcio internazionale. Le meregues partiranno con i favori del pronostico ma i bianconeri hanno Tutte le carte in regola ...

Probabili formazioni/ Juventus Real Madrid : quote e le ultime novità live (Champions League) : Probabili formazioni Juventus Real Madrid: le quote e le ultime novità sugli 11 in campo all'Allianz Stadium . Solo titolari per Zinedine Zidane e i Blancos. (Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 05:53:00 GMT)

Juventus-Real Madrid - una lunga storia iniziata nel 1962 Video : Diciannove sfide, praticamente un campionato. Sono le tappe di una lunghissima storia iniziata nel 1962, quando le strade della #Juventus e del #Real Madrid si incrociarono per la prima volta in Coppa dei Campioni. Il bilancio pende leggermente in favore degli spagnoli che hanno vinto in 9 circostanze contro le 8 dei bianconeri, soltanto 2 volte c'è stata la divisione della posta. Pari il computo dei gol, 22 a testa. Spiccano ovviamente le due ...

Juventus - Allegri/ "Col Real Madrid a Cardiff abbiamo mollato mentalmente - Dybala sarà protagonista" : Juventus, Allegri: il tecnico bianconero ricorda la finale di Cardiff e spiega che domani sarà diverso contro il Real Madrid di Zinedine Zidane. Poi galvanizza Paulo Dybala.(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 21:41:00 GMT)

Juventus - i convocati per il Real Madrid : non c'è Bernardeschi : TORINO - Squalificati , Pjanic e Benatia, e Howedes , fuori lista, a parte, Max Allegri potrà contare su una Juve quasi al gran completo in vista della partita di domani sera con il Real Madrid. Solo ...

Esclusiva CalcioWeb – Panchina Juventus - il dopo Allegri : la realtà - la pazza idea ed il sogno : Panchina Juventus – La Juventus è concentrata sugli obiettivi stagionali, campionato e Champions League possono regalare grosse emozioni. Ma si pensa anche alla prossima stagione ed una situazione bollente è quella che riguarda la Panchina, Allegri ha confermato la volontà di voler provare l’esperienza all’estero, l’addio potrebbe materializzarsi già al termine della stagione. La Juventus non sta di certo a guardare, tre ...

Juventus-Real Madrid - la conferenza di Allegri LIVE : Vigilia di Champions League in casa Juventus. E che vigilia: a Torino arriva il Real Madrid, nella replica dell'ultima finale stavolta valida per l'accesso tra le prime 4 d'Europa. Dopo la rifinitura ...

Juventus-Real Madrid - probabili formazioni : Mandzukic e Alex Sandro convocati - Bernardeschi out : Quando il gioco si fa duro, la Juventus comincia a giocare. E servirà proprio la miglior versione in bianco e nero dei ragazzi di Allegri martedì allo Stadium, dove per la serata delle stelle arriverà ...

Real Madrid - Modric : 'Grande rispetto per la Juventus' : I giocatori della Juventus hanno parlato del Real dicendo che siete i più forti al mondo. E' un peso essere favoriti? 'E' positivo che gli altri parlino bene di noi. Ci rispettano come noi ...