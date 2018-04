Juventus-Real Madrid | probabili formazioni e ultimissime | dubbio Marchisio-Bentancur

Juventus-Real Madrid - la formazione scelta da Allegri : spazio al 4-3-3 [FOTO] : 1/15 ...

Juventus-REAL MADRID/ Difesa e contropiede : se Allegri gioca all'italiana può battere Zidane : JUVENTUS-REAL MADRID: la partita tattica dei bianconeri contro i galacticos. Gli uomini di Zidane, presi singolarmente, sono più forti: ma non per questo è detto che vinceranno.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 10:29:00 GMT)

Champions League - Juventus-Real Madrid in diretta su Canale 20 : TORINO - Questa sera, martedì 3 aprile, il nuovo Canale tematico gratuito '20', edito dal Gruppo Mediaset, esordirà con la diretta del match di Champions League Juventus-Real Madrid, valido per l'...

Real Madrid - Zidane e quel : 'Allenare la Juventus? Mai dire mai' : TORINO . ' Io sulla panchina della Juve? Mai dire mai, ma sono felice dove sono, mi dedico a quello che devo fare: allenare il Real Madrid pensando solo a quello. Non voglio andare troppo in là, vivo ...

Juventus-Real Madrid - l’arbitro della partita e i precedenti con i bianconeri : Sarà Cuneyt Çakir, turco, l’arbitro di Juventus-Real Madrid. Il fischietto del Bosforo dirigerà la gara d’andata dei quarti di finale della Champions League all’Allianz Stadium coadiuvato da Bahattin Duran e Tarik Ongun. Gli addizionali saranno Huseyin Gocek e Baris Simsek, il quarto uomo invece sarà MustafaEyisoy. 41 anni, internazionale dal 2006, nel 2014 ha diretto la semifinale mondiale tra Argentina e Olanda terminata ai rigori ...

Juventus-Real Madrid in tv su Canale20. Che cos’è e dove vederlo? : Martedì 3 aprile, all’Allianz Stadium di Torino, si giocherà Juventus-Real Madrid, andata dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. La rivincita della Finale di Cardiff dell’edizione precedente andrà in scena, dunque, sul rettangolo di gioco torinese ed i bianconeri cercheranno un pronto riscatto provando a regalare una gioia ai propri tifosi in vista della durissima trasferta della prossima settimana al Santiago ...

Juventus - Cuadrado : “ora col Real come una finale” : “Dobbiamo rimanere tranquilli, perché ancora non abbiamo fatto niente: lo scudetto non è ancora un discorso chiuso, dobbiamo pensare partita dopo partita perché manca ancora tanto. Ora pensiamo al Real Madrid e giocare questa partita come una finale”. Juan Cuadrado, autore del gol che ha spianato la strada della Juve al successo sul Milan, pensa subito al prossimo obiettivo, quello di martedì in Champions contro gli spagnoli. ...