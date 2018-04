Juventus-Real Madrid | le formazioni ufficiali | Allegri sorprende

Champions League - diretta Juventus-Real Madrid : formazioni ufficiali - tempo reale dalle 20.45 e dove vederla in tv : Juve-Real sarà trasmessa anche su Premium Sport. Zidane: "Juve-Real, il DNA è lo stesso" Tags: Champions League , Juventus , Real Madrid 1 di 3 Successiva Tutte le notizie di Champions League

LIVE Juventus-Real Madrid - Champions League in DIRETTA : formazioni ufficiali - Dybala-Higuain guidano il 4-4-2 : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Real Madrid, andata dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. I bianconeri partiranno sfavoriti nei confronti delle merengues in quella che è la rivincita della finale dell’anno scorso. All’Allianz Stadium, gli uomini di Max Allegri vanno a caccia di una vera e propria impresa contro la corazzata spagnola: servirà una prestazione da urlo per cercare di mettere in ...

Juventus-Real Madrid - Nadal non si fida dei bianconeri : Juventus-Real Madrid, si avvicina la gara di Champions League valida per l’andata dei quarti di finale. Rafa Nadal, insieme alla Nazionale spagnola di Coppa Davis, è stato ospite del programma ‘El Transistor’ ed ha parlato così della partita: “E’ una sfida molto aperta anche se il Madrid è migliorato molto e ha il morale alto. I dettagli possono cambiare tutto. Alcuni giocatori hanno attraversato periodi complicati ma ora sono tutti ...

Real Madrid-Juventus - ritorno quarti Champions League : quando si gioca? Data - programma - orario e tv : Mercoledì 11 aprile si giocherà Real Madrid-Juventus, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. Al Santiago Bernabeu si deciderà chi volerà in semifinale e potrà proseguire la propria avventura in Europa. L’esito della sfida di Torino avrà certamente un certo peso sul doppio confronto ma sarà la sfida nella capitale spagnola a certificare il passaggio del turno. Si preannuncia una vera e propria battaglia, le ...

Champions League - Juventus-Real Madrid : la rivincita della finale di Cardiff. I quarti sul nuovo canale Mediaset : Due partite sono meglio di una. E’ la speranza a cui si aggrappa la Juventus in attesa della gara d’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Real Madrid. All’Allianz Stadium di Torino, ore 20:45, c’è da vendicare la sconfitta nella finale di Cardiff dello scorso anno. E nel doppio confronto i bianconeri sanno come si fa a mandare a casa i 12 volte campioni d’Europa: ci erano già riusciti nella ...

Juventus-Real Madrid in tv su Canale 20. Come vederla gratis e risintonizzare il digitale terrestre. La guida completa : Juventus-Real Madrid, andata dei quarti di finale della Champions League 2018, sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 20. Il big match di Torino potrà essere comodamente guardato in televisione, sulla nuove rete di Mediaset che debutta proprio questa sera. La super sfida tra i bianconeri e le merengues, rivincita della finale dell’anno scorso, terrà a battesimo Canale 20: totalmente gratuito e free, visibile senza ...