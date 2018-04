Juventus-Real Madrid 0-0 in diretta | risultato LIVE

LIVE Pagelle Juventus-Real Madrid - Champions League in DIRETTA : 0-1 - De Sciglio sbaglia - Ronaldo letale : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Real Madrid Buonasera e bentrovati alle Pagelle LIVE di Juventus-Real Madrid, match d’andata dei quarti di finale di Champions League. All’Allianz Stadium di Torino i bianconeri di Massimiliano Allegri vanno a caccia dell’impresa e di rivincite dopo la sconfitta nella Finale di Cardiff dell’anno scorso. Reduce dalla qualificazione sofferta contro il Tottenham, i campioni ...

Juventus-Real diretta gratis sul nuovo canale in chiaro Mediaset Video : Mancano ormai pochissime ore a #Juventus-#Real Madrid, la partita di andata dei quarti di finale di Champions League [Video]. Dopo la vittoria contro il Milan, tra i tifosi bianconeri ci sono molte aspettative su questa sfida, che per certi versi rappresenta la rivincita della finale persa lo scorso anno.

Juventus-Real Madrid - le formazioni ufficiali : Allegri sorprende : Juventus-Real Madrid, le formazioni ufficiali – Si gioca l’andata dei quarti di finale di Champions League, una partita fondamentale per la squadra bianconera che proverà ad indirizzare la qualificazione già dalla gara di oggi. Di fronte un ostacolo durissimo, i campioni in carica che però in Liga hanno dimostrato alcuni limiti, la Juventus deve crederci perchè ha tutte le chance per superare il turno. Nel frattempo l’allenatore bianconero ...

Juventus-Real Madrid in diretta : formazioni ufficiali e risultato LIVE dalle 20.45 : Penso che il Real sia la migliore squadra del mondo: vincere tre Champions negli ultimi quattro anni dice tutto", ha proseguito Buffon. "Nessuna squadra è invincibile, ma è sicuramente complicato ...

Juventus-Real Madrid, andata dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. I bianconeri partiranno sfavoriti nei confronti delle merengues in quella che è la rivincita della finale dell'anno scorso. All'Allianz Stadium, gli uomini di Max Allegri vanno a caccia di una vera e propria impresa contro la corazzata spagnola: servirà una prestazione da urlo per cercare di mettere in ...

Juventus-Real Madrid - Nadal non si fida dei bianconeri : Juventus-Real Madrid, si avvicina la gara di Champions League valida per l’andata dei quarti di finale. Rafa Nadal, insieme alla Nazionale spagnola di Coppa Davis, è stato ospite del programma ‘El Transistor’ ed ha parlato così della partita: “E’ una sfida molto aperta anche se il Madrid è migliorato molto e ha il morale alto. I dettagli possono cambiare tutto. Alcuni giocatori hanno attraversato periodi complicati ma ora sono tutti ...

Real Madrid-Juventus - ritorno quarti Champions League : quando si gioca? Data - programma - orario e tv : Mercoledì 11 aprile si giocherà Real Madrid-Juventus, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. Al Santiago Bernabeu si deciderà chi volerà in semifinale e potrà proseguire la propria avventura in Europa. L’esito della sfida di Torino avrà certamente un certo peso sul doppio confronto ma sarà la sfida nella capitale spagnola a certificare il passaggio del turno. Si preannuncia una vera e propria battaglia, le ...

Champions League - Juventus-Real Madrid : la rivincita della finale di Cardiff. I quarti sul nuovo canale Mediaset : Due partite sono meglio di una. E’ la speranza a cui si aggrappa la Juventus in attesa della gara d’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Real Madrid. All’Allianz Stadium di Torino, ore 20:45, c’è da vendicare la sconfitta nella finale di Cardiff dello scorso anno. E nel doppio confronto i bianconeri sanno come si fa a mandare a casa i 12 volte campioni d’Europa: ci erano già riusciti nella ...