Juventus | contro il Real si va verso il nuovo record d’incasso allo Stadium

Milan - il ringhio di Gattuso : 'Nel derby come contro la Juventus. Il mio contratto non è un problema' : 'Dopo tanti anni nel derby ci si gioca qualcosa di importante. Sarà una grande partita, c'è grande rispetto da parte nostra, spero di ripetere la stessa partita fatta contro la Juventus'. Così Rino ...

Juventus-REAL MADRID/ Difesa e contropiede : se Allegri gioca all'italiana può battere Zidane : JUVENTUS-REAL MADRID: la partita tattica dei bianconeri contro i galacticos. Gli uomini di Zidane, presi singolarmente, sono più forti: ma non per questo è detto che vinceranno.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 10:29:00 GMT)

Ahia Real - Zidane perde una pedina in vista della gara contro la Juventus : Juventus e Real Madrid si giocherà martedì all'Allianz stadium, con Zidane che dovrà fare a meno di qualche tassello importante Juventus e Real Madrid si affronteranno martedì sera nella gara d'andata ...

Napoli - Alvino shock contro il Sassuolo : “schiavi della Juventus” [VIDEO] : Il pareggio contro il Sassuolo non è andato giù ai tifosi del Napoli, in particolar modo viene messo in risalto la differenza di prestazione con gli azzurri e con la Juventus (7-0 il risultato contro i bianconeri). Pesanti accuse da parte di Carlo Alvino, uno sfogo in diretta finito in rete e che ha indignato i tifosi della Juventus, accorsi in massa a ricordare al giornalista napoletano come anche la Spal abbia fermato sul pari la ...

Juventus - Allegri : “grande vittoria contro il Milan” : ”Complimenti ai ragazzi, il Milan era in ottima condizione e non era facile. Hanno fatto una partita seria”. Massimiliano Allegri esalta la prestazione della Juve che ha battuto un bel Milan: “Era importante tornare alla vittoria, specialmente contro un Milan che ha dimostrato di essere una buona squadra: siamo andati in vantaggio, poi abbiamo calato il ritmo e siamo andati un po’ in difficoltà, ma abbiamo mantenuto la ...

Gattuso : 'Grande Milan contro una Juventus perfetta. È un ko che mi brucia' : 'Ci teniamo di buono la prestazione, perché il risultato è un po' bugiardo - ha detto il tecnico rossonero dopo il match ai microfoni di 'Serie A Live' in onda su Premium Sport -. Questa partita ...

Juventus-Milan - sprangata contro pulmino rossonero : arrestati due tifosi bianconeri : Juventus-Milan, sprangata contro pulmino rossonero prima del match. Si è conclusa la 30^ giornata del campionato di Serie A, successo dei bianconeri per 3-1 grazie alle reti di Dybala, Cuadrado e Khedira, per Gattuso non basta l’ex Bonucci. Prima del match brutto episodio, pulmino dei rossoneri distrutto, rotto un finestrino, adesso le prime indiscrezioni. Aggressione da parte di quattro ultrà a volto coperto e con sciarpe bianconere, ...

La Juventus fa la voce grossa contro il Milan : 3-1 e allungo Scudetto sul Napoli : La Juventus di Massimiliano Allegri non stecca contro il Milan di Gennaro Gattuso, vince per 3-1 e stacca in classifica il Napoli di Maurizio Sarri. I bianconeri sono riusciti a piegare la resistenza dei rossoneri grazie alle reti di Paulo Dybala, Juan Cuadrado e Sami Khedira, intervallate dal gol del pareggio del grande ex Leonardo Bonucci, che nell'occasione ha pure esultato alla sua maniera. La gara è stata a lungo equilibrata con il Milan ...

Calciomercato Juventus - Simeone smentisce : 'Niente cena con Dybala - è stato solo un incontro fortuito' : Io spero sempre che ci siano giornalisti che ci diano un'informazione migliore, perché il mondo dipende molto dall'informazione e mi fa piacere quando questa è fatta in maniera corretta". Simeone si ...

Juventus-Milan - tensione altissima : sprangata contro pulmino dei rossoneri [VIDEO] : Juventus-Milan, si avvicina il posticipo della 30^ giornata del campionato di Serie A, il turno di chiude con il big match tra Juventus e Milan, partita chiave per scudetto e Champions League. Grande tensione prima del match, il pulmino è stato oggetto di colpi di spranga all’arrivo nei pressi dell’impianto juventino, un vetro è andato in frantumi. L’episodio è successo alle 17.30 tra Corso Vercelli e Corso Scirea, ...

Juventus - Simeone : 'Cena con Dybala? Solo un incontro al ristorante' : ... alcuni fanno bene il loro lavoro, altri no, io spero siano sempre di più i giornalisti che diano le notizie in maniera corretta perché il mondo dipende anche da una buona informazione'. , in ...

Juventus - Higuain a ottobre incantò San Siro : testa - cuore e gambe contro il Milan : TORINO - Pipita , ora il bis. Dalla grande serata del 28 ottobre scorso sono passati cinque mesi: quel giorno, Gonzalo Higuain incantò San Siro, decidendo con una doppietta la sfida di andata con il ...

Mandzukic non convocato contro il Milan/ Juventus - botta alla coscia sinistra per l'attaccante di Allegri : l'attaccante della Juventus, Mandzukic, non è stato convocato per la partita contro il Milan in programma sabato sera allo Stadium. Allegri non ha potuto inserirlo in lista per infortunio. (Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 00:08:00 GMT)

Milan - Gattuso/ "La gara contro la Juventus? Ho visto Bonucci concentrato" : Milan, parla Gattuso: “La Juventus è più forte ma non possiamo sbagliare, mea-culpa Conti, ad Allegri ho chiesto scusa”. Le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico rossonero(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 22:52:00 GMT)