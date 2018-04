Juve | Iuliano | ' Ecco come si ferma Cristiano Ronaldo'

calciomercato

: RT @GoalItalia: #Ronaldo racconta il fallo di Iuliano in giro per il mondo: 'Giocavamo contro un sistema corrotto, poi la #Juve è andata in… - ALBERTOMORELLO2 : RT @GoalItalia: #Ronaldo racconta il fallo di Iuliano in giro per il mondo: 'Giocavamo contro un sistema corrotto, poi la #Juve è andata in… - infoitsport : RMC SPORT - Iuliano: 'Juve, col Real molte possibilità di passare' -

(Di martedì 3 aprile 2018) Mark, ex difensore dellantus , ha parlato a Sky Sport del match di questa sera contro il Real Madrid: 'è un calciatore straordinario e soprattutto un atleta straordinario, è un esempio per i giovani persi allena, per la sua ...