Juve | Dybala dimentica Antonella? Flirt social con Ginevra FOTO e VIDEO

LIVE Juventus-Real Madrid - Champions League in DIRETTA : formazioni ufficiali - Dybala-Higuain guidano il 4-4-2 : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Real Madrid, andata dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. I bianconeri partiranno sfavoriti nei confronti delle merengues in quella che è la rivincita della finale dell’anno scorso. All’Allianz Stadium, gli uomini di Max Allegri vanno a caccia di una vera e propria impresa contro la corazzata spagnola: servirà una prestazione da urlo per cercare di mettere in ...

Juve-Real : Dybala e la difesa le chiavi per fare l'impresa : Il Real Madrid va in campo da favorito nel doppio confronto con la Juve. Per qualità della rosa, soluzioni dalla panchina, giocatori in grado di vincere quasi da soli e maggiore attitudine a portare a ...

Juve - Allegri : "Col Real serata di gala - Dybala farà una gran gara" : Il tecnico bianconero: "Dobbiamo restare in partita fino alla fine. E' una sfida che si gioca su due gare". Chiellini: "Giocare contro i Blancos è sempre un sogno"

Cena Simeone-Dybala - il tecnico conferma : “ho incontrato l’attaccante della Juve” : Cena Simeone-Dybala – La Juventus è concentrata su campionato e Champions League ma a tenere banco è anche il futuro ed il calciomercato, continuano a circolare voci su un possibile trasferimento di Dybala all’Atletico Madrid, confermato l’incontro a Cena con il tecnico Simeone. Ecco le parole dell’allenatore in conferenza stampa: “Sì, ho incontrato Dybala ma non abbiamo parlato di mercato. Lui era con degli amici a ...

Per la Juve è già tempo di Real : Dybala è al top - Higuain fatica : giù: il gioco - Contro i più forti del mondo, non si può pensare di vincere giocando i primi 10' e i 15' finali. Per caratteristiche, la Juve non sarà mai una squadra che aggredisce la partita per 90'...

Juventus-Milan 3-1 - gol di Dybala - Bonucci - Cuadrado e Khedira Video : Prova di forza della #Juventus, che all'Allianz stadium [Video] supera il #Milan con un perentorio 3-1. Un successo che consente ai bianconeri di allungare il vantaggio sul Napoli: +4. All'8' è #Dybala a sbloccare il risultato, ispirato da Pjanic. La conclusione dell'argentino, potente e precisa, non lascia scampo a Donnarumma. Al 28' i rossoneri pareggiano con Bonucci, l'ex di turno, sugli sviluppi di un calcio d'angolo: colpo di testa vincente ...

LIVE Pagelle Juventus-Milan - Serie A in DIRETTA : 1-1 - Çalhanoglu che tiro! Dybala unica luce bianconera : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Milan Buongiorno e bentrovati alle Pagelle LIVE di Juventus-Milan, posticipo serale della trentesima giornata del campionato di calcio di Serie A. Nel sabato calcistico che anticipa per la Santa Pasqua, l’Allianz Stadium di Torino sarà teatro di una grande classifica del torneo nazionale, vale a dire Juventus-Milan. Una sfida di grande fascino tra la capolista ed la squadra che più è ...

Calciomercato Juventus - Marotta conferma la cena Simeone-Dybala! : La Juventus è in campo per la gara di campionato contro il Milan, vantaggio dei bianconeri con Dybala, poi il pareggio di Bonucci. Prima del match interessanti indicazioni da parte di Marotta intervistato da ‘Premium Sport’: “Non ci vedo nulla di male nel fatto che Dybala abbia cenato con l’allenatore dell’Atletico Madrid Simeone, lo ritengo del tutto normale”. Sull’addio di Bonucci: “Sono cose che ...

