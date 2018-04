Juve a caccia di rivincite contro i pluricampioni del Real Madrid

Albiol scaccia i fantasmi Il Napoli rivede la Juve : ... ma al netto di due pali colpiti da Mertens e Insigne e di tre limpide occasioni create dai Grifoni, è la zuccata di Raul Albiol a regalare tre punti mai così pesanti nell'economia di un campionato ...

Atalanta a caccia di un record contro la Juve : i dettagli : Come ricorda Premium Sport, l'Atalanta è imbattuta da sette trasferte consecutive in Serie A, con cinque vittorie e un pareggio. Il record assoluto per gli orobici è di otto, arrivato nel 1992 . ...

Tottenham-Juventus 0-0 La Diretta i bianconeri a caccia della qualificazione : E' l'ora della verità per la Juventus di Massimiliano Allegri, che scende in campo a Wembley con l'obiettivo di fare meglio dell'andata e passare ai quarti di Champions League ai danni degli avversari ...

LIVE Pagelle Lazio-Juventus - Serie A in DIRETTA : super sfida all’Olimpico. Due squadre a caccia della vittoria : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Lazio-Juventus Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Lazio-Juventus, secondo anticipo della 26a giornata di SerieA. sfida molto affascinante all’Olimpico con due squadre che cercano la vittoria: i biancocelesti cercano il riscatto dopo il ko in Coppa Italia contro il Milan e vogliono mantenere il terzo posto in classifica; mentre dall’altra parte ci sono i bianconeri che ...

Inter e Bologna - squilli di rinascita : Juve a caccia del primato in attesa di Cagliari-Napoli : Inter e Bologna, squilli di rinascita: Juve a caccia del primato in attesa di Cagliari-Napoli Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter E Bologna- Il Bologna batte il Genoa e mette praticamente al sicuro il discorso salvezza. Gli uomini di Donadoni conquistano tre punti fondamentali ai danni di un Genoa poco lucido e poco attento in fase difensiva. Ritorno al ...

Diretta/ Fiorentina-Juventus (risultato live 0-1) streaming video e tv : viola a caccia del pari : Diretta Fiorentina Juventus, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Serie A. Big match tra due squadre che sono grandi rivali (Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 22:21:00 GMT)

Fiorentina-Juventus alle ore 20.45 La Diretta i bianconeri a caccia della vetta : La sfida tra Fiorentina e Juventus apre il programma della 24esima giornata di Serie A, nel non consueto anticipo del venerdì sera, a causa degli impegni in Champions della squadra di allegri. I ...

Atalanta-Juve - grande sfida a Bergamo A caccia dell'impresa in Coppa Italia : Non esistono alternative, anzi forse solo la speranza che i bianconeri non abbiano tutti gli stimoli di questo mondo, in una competizione in cui hanno già centrato tutti i traguardi possibili ed ...

Chievo-Juventus - la moviola : Asamoah - che rischio su Cacciatore! : ROMA - Estremamente preciso e inflessibile, Maresca . Grottesco a fine partita: segnala 5' di recupero, poi non li concede. L'episodio chiave è l'espulsione di Cacciatore, un rosso alla... Mourinho, ...

Chievo-Juventus - Cacciatore chiede scusa : “Ho commesso un enorme errore” : Chievo-Juventus, Cacciatore chiede scusa: “Ho commesso un enorme errore” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Chievo-Juventus, Cacciatore chiede scusa – Fabio Cacciatore, difensore del Chievo, chiede pubblicamente scusa per il brutto gesto delle manette compiuto durante la sfida di ieri contro la Juventus. LE SCUSE DEL DIFENSORE SU INSTAGRAM Il ...

