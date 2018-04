John Q | cast | trama e curiosità sul film-denuncia sul sistema sanitario americano

Cast e personaggi di Trust portano in tv John Paul Getty III : trama della serie con Luca Marinelli : Manca poco e anche il pubblico italiano conoscerà Cast e personaggi di Trust la serie tv che scaverà a fondo in una delle famiglie più ricche e infelici d'America, i Getty , partendo proprio dalle loro disgrazie e dal famoso rapimento di John Paul Getty III interpretato, magistralmente, da Harris Dickinson. Il giovane erede della fortuna petrolifera dei Getty è finito nelle mani della 'ndrangheta a Roma nel lontano 1973 ed è da qui che parte ...

La fabbrica di cioccolato - Johnny Depp nuovo Willy Wonka : trama - cast e curiosità : Una serata all’insegna della golosità in compagnia degli Umpa Lumpa e Johnny Depp in versione Willy Wonka con La fabbrica di cioccolato, film del 2005 diretto da Tim Burton, in onda martedì 27 marzo alle ore 21.10 su Italia Uno. La fabbrica di cioccolato, il trailer La fabbrica di cioccolato, la trama Il più grande cioccolataio del mondo Willy Wonka vive da anni chiuso dentro la sua magnifica fabbrica, che apre i cancelli solo per far ...