John Harrison | chi è l' inventore del cronometro marino Storia di un testardo orologiaio

Google ricorda John Harrison con un Doodle personalizzato : Google dedica oggi un Doodle personalizzato al famoso orologiaio inglese John Harrison, nel giorno del 325° anniversario della sua nascita. Harrison nel 1761 ha inventato il cronometro marino, rivoluzionando così la navigazione perchè la sua invenzione ha consentito per la prima volta di determinare con precisione non solo la latitudine, ma anche la longitudine in alto mare, ottenendo così condizioni di sicurezza molto più efficienti. Il Doodle ...