Israele | l' Onu a Netanyahu | Riconsideri l' annullamento dell' accordo

Migranti - Israele sospende l'accordo con l'ONU : Negli ultimi giorni ha fatto discutere il governo israeliano ha deciso di espellere migliaia di Migranti di origine africana. Tale decisione era stata annunciata diverso tempo fa e aveva suscitato diverse polemiche e critiche da parte di una considerevole parte dell'opposizione di sinistra, la quale aveva organizzato anche alcune manifestazioni per protestare contro la decisione del premier dello stato ebraico Benjamin Nethanyahu. Lo stesso ...

Israele ha annullato l'accordo con l'Onu sui migranti : È un accordo che non ha retto nemmeno ventiquattr'ore quello raggiunto tra Israele e l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di immigrazione, grazie al quale 16.250 africani entrati nel Paese illegalmente e arrivati da Eritrea e Sudan avrebbero dovuto essere ricollocati in una serie di Paesi occidentali, in cambio della regolarizzazione di altrettante persone.Dopo che ieri sera in un post su facebook il premier Benjamin Netanyahu aveva ...

Migranti - Israele sospende la realizzazione dell’accordo con l’Onu per il ricollocamento di 16mila persone : Benjamin Netanyahu ha sospeso la realizzazione dell’intesa con l’Alto commissariato dell’Onu per il ricollocamento in Paesi occidentali di migliaia di Migranti africani che sono in Israele. In nottata il premier ha scritto su facebook di essere sensibile alle reazioni critiche mosse dagli abitanti dei rioni poveri di Tel Aviv dove i Migranti sono concentrati. Oggi, ha aggiunto, vi farà un sopralluogo. “Intanto sospendo la realizzazione ...