Israele espelle migranti africani | ' Potranno essere mandati anche in Italia'

(Di martedì 3 aprile 2018) Recentemente il premier israeliano Benjamin Nethanyahu ha annunciato l'espulsione di migliaia didi origine africana VIDEO. Su ciò, c'è da dire che da diverso tempo nello stato ebraico si dibatte sulla decisione dell'espulsione dei rifugiati, che vede favorevole una buona parte della destra e contraria una considerevole parte dell'opposizione di sinistra. A proposito della stessa opposizione, non molto tempo fa lo stesso Nethanyahu ha sostenuto che sarebbe sostenuta dal noto finanziere e filantropo statunitense di origine ebraica George Soros. Il premier dello stato ebraico: 'Gli immigrati devonoreinsediati in alcuni paesi occidentali' Nelle ultime ore il governo israeliano ha dichiarato di aver raggiunto un accordo con l'Alto commissariato Onu per i rifugiati, notocome 'UNHCR'. Secondo tale accordo, come riportato da un articolo pubblicato sul sito ...