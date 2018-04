Israele annulla accordo con ONU su trasferimento immigrati africani

Israele - l'Onu a Netanyahu : "Riconsideri l'annullamento dell'accordo" : Riconsiderare la decisione di annullare l'accordo sui migranti. È questa la richiesta dell'Onu al premier israeliano Benjamin Netanyahu, che ha annunciato di aver rifiutato l'accordo secondo il quale 16.520 africani arrivati illegalmente in Israele avrebbero dovuto essere ricollocati in alcuni Paesi occidentali."L'Unhcr ha preso atto dell'annuncio del premier israeliano Netanyahu, che ha cancellato l'accordo Israele-Unhcr del due aprile su ...

Migranti : Onu a Israele - riconsiderare annullamento

Israele - annullato accordo su migranti con Onu/ Ultime notizie - Unhcr : "Prendiamo atto decisione Netanyahu" : Israele, annullato accordo su migranti con Onu. Unhcr: "Prendiamo atto decisione Netanyahu". Le Ultime notizie sulla mancata intesa per il trasferimento di 16.250 rifugiati in 5 anni

Israele annulla piano per deportare migranti illegali. Accordo con Onu : oltre 16mila estradati verso Occidente : Israele ha annullato oggi a sorpresa l’espulsione verso il Ruanda di migliaia di migranti eritrei e sudanesi: la deportazione doveva iniziare ieri ma che era stata temporaneamente bloccata dalla Corte Suprema, cui si era ricolta una associazione di migranti. Nel frattempo, ha reso noto il governo, è stata raggiunta con l’Alto commissariato dell’Onu per i rifugiati un’”intesa senza precedenti” in base alla quale 16.250 ...

Migranti : Israele annulla espulsioni verso Africa