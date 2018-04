Israele ci ripensa - stop ad accordo su migranti : Gerusalemme, 3 apr. (AdnKronos) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sospende l’attuazione dell’accordo definito dal suo governo con l’Unhcr per risolvere la crisi dei migranti dai paesi africani in Israele deportando in paesi terzi decine di migliaia di persone. Il premier lo ha annunciato poche ore dopo aver dato notizia del raggiungimento di un’intesa in materia che prevedeva la concessione di un ...

Israele - accordo con Onu sui migranti : è caos Netanyahu : "Anche in Italia" - poi la retromarcia : Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu prima annuncia un accordo sul ricollocamento (anche in Italia) dei migranti africani attualmente in Israele, poi doppia retromarcia. "L'Italia era solo un esempio, ma l'accordo è sospeso".

'Nessun accordo su migranti da Israele' : ROMA, 2 APR - "Non c'e' alcun accordo con l'Italia nell'ambito del patto bilaterale tra Israele e l'Unhcr per la ricollocazione, in cinque anni, dei migranti che vanno in Israele dall'Africa e che ...

