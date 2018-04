Israele - accordo con Onu sui migranti : è caos Netanyahu : "Anche in Italia" - poi la retromarcia : Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu prima annuncia un accordo sul ricollocamento (anche in Italia) dei migranti africani attualmente in Israele, poi doppia retromarcia. "L'Italia era solo un esempio, ma l'accordo è sospeso".

Accordo Israele-Unhcr per trasferire 16mila migranti in Occidente : Israele annuncia una intesa con l'Unhcr per trasferire 16mila migranti africani dal suo territorio in Occidente. E cita anche l'Italia. La Farnesina chiarisce: non c'è alcun Accordo. L'ufficio del primo ministro israeliano precisa: "L'Italia era solo un esempio". Unhcr poi spiega: per Accordo serve ok del governo. Pochissimi rifugiati verranno in Italia per ricongiungimenti

