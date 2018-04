Israele a Hamas | ' chi s' avvicina rischia'

Israele avverte Hamas : "Lontani da Gaza" : 15.35 Il ministro della Difesa israeliano Lieberman avverte Hamas dopo i sanguinosi disordini avvenuti a Gaza tra palestinesi ed esercito. "Hamas non organizzi nuove provocazioni",ha detto il ministro israeliano durante un sopralluogo lungo la linea di demarcazione con Gaza. "Abbiamo fissato regole di comportamento chiare e non intendiamo cambiarle. Chi si avvicina ai recinti di frontiera rischia la vita", avverte.

Israele - intesa con Onu : migranti Africa in Italia e Germania/ Accordo con Occidente dopo scontri Hamas a Gaza : Israele, intesa con l'Onu dopo gli scontri con Hamas a Gaza: "migranti dall'Africa in Italia, Germania e Canada". Niente "deportazione" in Africa, l'Accordo con l'Occidente(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 17:58:00 GMT)

La metamorfosi di Hamas fa paura a Israele : In Israele il ruolo più impegnativo e delicato nel giornalismo è quello dell'analista militare. Sono i loro gli articoli più letti in un Paese che dalla sua nascita, quasi settant'anni fa, con la guerra e il terrorismo ha imparato a dover fare i conti. Degli analisti militari, Amos Harel, firma di Haaretz è uno dei più affermati, con entrature che contano sia ai vertici delle Idf (le Forze di difesa israeliane) ...

Gaza : esercito Israele - 10 dei 16 uccisi membri Hamas-Jihad

Hamas : “Non ci arrendiamo”/ Video - Striscia di Gaza - scontri con Israele : carri armati ad Eretz : Hamas: “Non ci arrendiamo”, Video, Striscia di Gaza, scontri con Israele: carri armati ad Eretz. Continua la lotta fratricida fra palestinesi e israeliani: 17 i morti fino ad ora(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 08:52:00 GMT)

Hamas rilancia la sfida : "La resistenza non si arrende". Israele si blinda : Dopo il sangue di Gaza, la Giornata dei Martiri. Tra rabbia e dolore, invocazione alla jihad e richieste di una protezione internazionale che metta in sicurezza una popolazione, quella palestinese, "vittima dei crimini israeliani". Così nei Territori è trascorso un sabato di protesta e di lutto nazionale, mentre Israele si blinda in occasione delle festività di Pesach, la Pasqua ebraica.Israele imputa il massacro di ...

Hamas tenta di forzare le frontiere - Israele schiera 100 cecchini. Scontri al confine : Tre palestinesi sono stati uccisi questa mattina al confine tra la Striscia di Gaza e Israele, colpiti da spari dei soldati israeliani negli Scontri scoppiati durante la Grande marcia del ritorno. Un agricoltore era morto ieri, alla vigilia dei disordini sono cominciati dopo la preghiera del venerdì nella Giornata della Terra. L’anniversario d...

Hamas pronta a forzare le frontiere - Israele schiera 100 cecchini. Scontri al confine : Un secondo palestinese è stato ucciso al confine tra la Striscia di Gaza e Israele, colpito da spari dei soldati israeliani negli Scontri scoppiati durante la Grande marcia del ritorno. I disordini sono cominciati dopo la preghiera del venerdì nella Giornata della Terra. L’anniversario dell’espropriazione da parte del governo israeliano di terre...

Tensione al confine Israele-Striscia di Gaza per esercitazioni Hamas : Sale la Tensione al confine tra Israele e la striscia di Gaza: l'ala militare di Hamas si accinge infatti a compiere esercitazioni "di carattere difensivo", ma i villaggi israeliani della zona hanno ...

Gaza - raid Israele colpice campo Hamas : 01.50 L'aviazione israeliana ha colpito un campo militare di Hamas nella Striscia di Gaza. E' quanto scrive il Jerusalem Post online e conferma su Twitter l' esercito di Israele. L'attacco è arrivato in risposta al tentativo da parte di quattro palestinesi di penetrare in territorio israeliano per dare fuoco a un'infrastruttura di sicurezza. "Hamas -sottolinea il portavoce dell'esercito- è ritenuto responsabile di tutte le aggressioni ...

Gaza : Hamas attacca Israele e Abu Mazen - rischio esplosione

Israele - Netanyahu : 'Fondi per Gaza vengono usati per tunnel Hamas' : "E' arrivato il momento che la comunità internazionale realizzi che i fondi di assistenza per Gaza vengono sepolti sotto terra", cioè utilizzati per costruire tunnel. Lo ha detto il premier israeliano ...

Gaza : esercito Israele distrugge due tunnel Hamas

Gaza - Israele risponde a ordigno contro esercito : raid su Hamas : L'aviazione israeliana ha colpito una postazione militare di Hamas nella zona centrale della Striscia in risposta all'esplosione di un ordigno posizionato vicino la barriera difensiva con Gaza. Lo ...