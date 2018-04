Isola | lite tra Alessia Mancini e Jonathan ' è falso' | lui risponde ' non me lo merito | ora

Isola dei Famosi 2018/ Diretta e primo finalista : lite Jonathan vs Alessia Mancini (3 Aprile) : Isola dei Famosi 2018, Diretta 3 aprile: il primo finalista, nuovo eliminato tra Francesca, Nino e Jonathan. Franco Terlizzi si ritira del programma. Le polemiche di Simone Barbato.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 22:50:00 GMT)

Franco Terlizzi lite in diretta/ Cosa ha detto a Elena e Rosa? Ha abbandonato l'Isola dei Famosi : Franco Terlizzi ha abbandonato l'Isola dei Famosi 2018. L'ex pugile è tornato in Italia perdendo le staffe in aeroporto. Questa sera sarà in studio per raccontare la sua verità.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 22:40:00 GMT)

Franco Terlizzi abbandona l'Isola dei Famosi/ Cosa ha detto a Rosa? L'ex pugile in studio : lite in diretta : Franco Terlizzi ha abbandonato l'Isola dei Famosi 2018. L'ex pugile è tornato in Italia perdendo le staffe in aeroporto. Questa sera sarà in studio per raccontare la sua verità.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 22:10:00 GMT)

JONATHAN KASHANIAN/ La lite con Franco Terlizzi e l’amicizia con Bianca Atzei (L’Isola dei famosi 2018) : JONATHAN KASHANIAN ha deciso di non tenersi più a freno all'Isola dei famosi 2018. Dopo la lite con Franco Terlizzi prosegue l'amicizia con Bianca Atzei(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 07:41:00 GMT)

Isola dei Famosi - Franco Terlizzi abbandona il programma dopo la lite con Amaurys. 'Credevo fosse mio amico' : Come riporta Leggo.it, L'Isola dei Famosi nella sua edizione 2018 perde un altro suo concorrente. Franco Terlizzi abbandona il reality probabilmente a causa della lite avuta con Amaurys. Ad accendere ...

Franco Terlizzi costretto a lasciare L’Isola dopo la lite con Amaurys : Franco Terlizzi abbandona L’Isola dei famosi dopo lo scontro con Perez Franco Terlizzi ha deciso di ritirarsi da L’Isola dei famosi. La sua eliminazione è stata annunciata attraverso un comunicato diramato dalla produzione del reality. Non è chiaro il vero motivo che ha portato l’ex pugile a prendere questa decisione, ma è molto probabile che si tratti di una squalifica. Sicuramente ne sapremo di più nel daytime di lunedì e nella puntata ...

Isola - lite furibonda tra Franco Terlizzi e Amaurys Perez : 'Infame di me**a' : lite furibonda all' Isola dei Famosi . Franco e Amaurys arrivano allo scontro per una presunta frase che, a detta del pallanuotista, il personal trainer avrebbe pronunciato nei confronti di Jonathan . ...

Franco Terlizzi lascia l'Isola dei Famosi 2018/ Ritiro o squalifica? Addio dopo una lite furibonda... : Franco Terlizzi lascia l'Isola dei Famosi 2018: Ritiro o squalifica? Addio dopo una lite furibonda in Honduras. Le ultime notizie sul pugile, attaccato duramente negli ultimi giorni(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 16:01:00 GMT)

LITE AMAURYS PEREZ E FRANCO TERLIZZI/ Video - quasi rissa all'Isola dei Famosi : Antonella e Aida fecero peggio : Isola dei Famosi 2018, scoppia la rissa tra AMAURYS PEREZ e FRANCO TERLIZZI, volano minacce e parole forti. Tutto ha avuto inizio dalle rivelazioni di Jonathan.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 14:54:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 : accesa lite tra Jonathan Kashanian e Franco Terlizzi (video) : Altro che scintille, quì si tratta di fuoco vero e proprio tra Jonathan Kashanian e Franco Terlizzi, al centro di una furiosa litigata. A qualche settimana dalla chiusura del reality, gli ultimi giorni sull'Isola dei Famosi stanno mettendo a dura prova i nervi dei naufraghi, anche quelli più tranquilli dell'ex gieffino. Dopo l'ultima puntata del reality, Franco ha nominato Jonathan senza però dare una motivazione. Dopo il fatto, il vincitore ...

Isola DEI FAMOSI 2018/ Lite tra Jonathan e Franco e tensione alle stelle : "Sei uno che bara" : ISOLA dei FAMOSI 2018, anticipazioni: piovono critiche per Alessia Mancini e Bianca Atzei. La mamma di Francesca Cipriani sbotta: "Una è pesante, l'altra non ha carattere"(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 19:04:00 GMT)

Lite Amaurys Perez e Franco Terlizzi/ Video - naufraghi quasi alle mani all'Isola dei Famosi : "Ci vediamo fuori" : Isola dei Famosi 2018, scoppia la rissa tra Amaurys Perez e Franco Terlizzi, i due quasi alle mani. L'ex pugile: "Ci vediamo fuori da qui e la sbrighiamo da uomo e uomo"(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 17:05:00 GMT)

Lite tra Franco Terlizzi e Bianca Atzei all’Isola e botte con Amaurys Perez? “Ognuno fa il suo gioco ma non farti beccare” : Scoppia la Lite in Honduras e tra Franco Terlizzi e Bianca Atzei all'Isola. Un altro pomeriggio di ordinaria follia su Canale 5 dove i dieci minuti dedicati al reality show sono sempre intensi. Prima di partire per la prova ricompensa, sembrava che tutto fosse al proprio posto con tanto di abbraccio di pace e bacio tra Francesca Cipriani e Amaurys Perez ma è bastato poco per far scoppiare il caos subito dopo. A quanto pare tutti sono ormai ...

Gaspare lite con Elena Morali in diretta/ "Io non ho ancora capito che lavoro fa" (Isola dei famosi 2018) : Gaspare, al secolo Nino Formicola, è un passo dalla finale dell'Isola dei famosi 2018. Ma secondo Rosa Perrotta ed Elena Morali il comico ha giocato sporco...(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 00:42:00 GMT)