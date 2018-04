Isola | la verità di Jonathan su Alessia Mancini

Franco Terlizzi ha insultato Rosa e Elena? La verità all’Isola : Rosa Perrotta e Elena insultate da Franco? Lo scontro all’Isola dei Famosi Franco Terlizzi dopo essere entrato nello studio dell’Isola e dopo aver comunicato di stare bene in seguito all’abbandono del gioco, è stato subito messo a confronto con i naufraghi per chiarire una volta per tutte sui presunti insulti che avrebbe avanzato contro Rosa Perrotta e Elena Morali. In settimana Jonathan ha attaccato l’ex pugile per ...

Craig Warwick/ Arriva l’incontro-scontro con Franco Terlizzi? La verità è dietro l’angolo (Isola dei Famosi) : Craig Warwick, stasera Arriva l’incontro-scontro con Franco Terlizzi in diretta con Alessia Marcuzzi? Dopo L'Isola dei Famosi la verità è dietro l’angolo...(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 15:35:00 GMT)

“Ecco la verità su Franco”. Isola dei famosi - parla la produzione dopo il giallo che si è creato nelle ultime ore. Dopo il comunicato - però - resta più di un dubbio… : Continua il giallo intorno all’abbandono di Franco Terlizzi. Il daytime dell’Isola dei famosi 2018, in onda a Pasquetta, ha chiarito il motivo per cui Franco ha lasciato il reality. Un comunicato consegnato ai naufraghi li ha informati che l’ex pugile e personal trainer è stato costretto a lasciare il programma per alcuni controlli medici, in seguito a un malore. In particolare Francesca Cipriani è apparsa dispiaciuta ...

L’Isola dei Famosi in onda martedì 3 aprile con la verità su Franco Terlizzi : L’Isola in onda martedì: perché Franco ha abbandonato? Il pubblico di canale 5 dovrà attendere martedì 3 aprile per scoprire il motivo che ha costretto Franco Terlizzi a lasciare l’Isola dei Famosi. Il programma condotto da Alessia Marcuzzi andrà infatti in onda domani. Come si legge dal comunicato Mediaset, sarà Alessia a svelarci perché Franco […] L'articolo L’Isola dei Famosi in onda martedì 3 aprile con la verità su ...

Isola - tutte le anticipazioni della puntata : il primo finalista e la verità su Franco : Domani, martedì 3 aprile, in prima serata su Canale 5, undicesimo appuntamento con “L’Isola dei...

Isola dei Famosi 2018 - Franco Terlizzi lascia/ Mistero sulle cause dell'addio : ecco quando si saprà la verità : Franco Terlizzi lascia l'Isola dei Famosi 2018: ritiro o squalifica? Addio dopo una lite furibonda in Honduras. Le ultime notizie sul pugile, attaccato duramente negli ultimi giorni(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 21:52:00 GMT)

“Loro due? Ecco la verità”. Isola - bomba Marco Ferri. A ‘Verissimo’ va in scena uno degli attacchi più duri mai sentiti fin qui. Le lotte intestine - evidentemente - sono davvero atroci. Gli ultimi sviluppi parlano chiaro : E anche Marco Ferri sbotta. Che succede quando uno come lui decide di vuotare il sacco e pasare all’attacco? Marco non ha risparmiato critiche a Eva Henger, Cecilia Capriotti e Aida Nizar. Il figlio di Riccardo Ferri ha dichiarato a Silvia Toffanin di non aver apprezzato certe accuse che hanno fatto soffrire la sua famiglia. Marco si riferisce al canna-gate esploso dopo le accuse di Eva ma pure alle insinuazioni della Capriotti sul ...

Amaurys Perez ha avuto un malore/ La verità sul corna-gate in diretta? (Isola dei Famosi 2018) : Sull'Isola dei Famosi 2018, Amaurys Perez sta iniziando a risentire delle difficili condizioni: lo sportivo ha avuto un malore. Rosa Perrotta ha dei dubbi sulle sue vere intenzioni.(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 20:21:00 GMT)

Angela Rende - moglie di Amaurys Perez/ Corna-gate all'Isola dei Famosi 2018 : stasera tutta la verità? : Angela Rende, moglie di Amaurys Perez, è certa della fedeltà di suo marito, recentemente accusato di averla tradita sull'Isola dei Famosi 2018. (Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 08:04:00 GMT)

Isola dei famosi - Striscia la notizia intervista Cecilia Capriotti : la verità sulla marijuana e Francesco Monte : L'inchiesta di Striscia la notizia sul caso dell'ex tronista Francesco Monte scoperto a fumare marijuana all'Isola dei famosi sembra arrivata a una svolta. Valerio Staffelli ha intervista l'ex ...

“Io e Monte…”. La verità di Paola Di Benedetto sulla lovestory con l’ex di Cecilia Rodriguez. L’amore è scoppiato sull’Isola ma da quando sono tornati non si fa altro che parlare di crisi. La confessione : Non suoni come una bestemmia citare Fabrizio De André anche qui, ma è il caso di dirlo in merito a questa storia dai contorni sfuggenti: “Amore che vieni, amore che vai…”. Continua, infatti, a far parlare la storia d’amore tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto. Sbocciata all’Isola dei Famosi, la relazione va avanti sebbene più di qualcuno sia scettico sulla natura di questo sentimento. sono molti, infatti, a ritenere ...

Isola dei Famosi 2018/ "Tutta colpa di Alessia Mancini" : Marco Ferri svela la verità in un fuorionda : Isola dei Famosi 2018, Marco Ferri, ultimo eliminato, in un fuori onda con Elena Morali e Rosa Perrotta, si lascia andare ad uno sfogo su Alessia Mancini.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 16:25:00 GMT)

“Lui ha fatto sesso con entrambe”. Caos all’Isola dei Famosi. Tra le naufraghe sta per scoppiare il finimondo. Entrambe conoscono da tempo la verità ma finora avevano fatto finta di nulla. Ora - però - basta. Panico : Isola dei famosi, è successo quello che era prevedibile. L’arrivo in Honduras di Valeria Marini – che si è buttata dall’elicottero senza paura, a differenza della sua “rivale” Francesca Cipriani – ha creato un certo scompiglio. La Marini, che in passato aveva già partecipato all’Isola dei famosi e anche al Grande Fratello Vip (impossibile dimenticarla), resterà sull’Isola dei famosi per un periodo abbastanza breve, circa una settimana. Ma gli ...

“Ma quale pace!”. Francesco Monte-Eva Henger - la verità. Il selfie degli ex naufraghi è diventato subito virale e fatto infuriare molti fan dell’Isola dei Famosi - Mara Venier compresa. Ma non è come sembra : il retroscena : Vista in anteprima la foto di Eva Henger e Francesco Monte al Maurizio Costanzo Show, Mara Venier ha sbottato sui social: “Molto rumore per nulla. Foto fatta oggi al Costanzo Show… Avete la faccia come il culo”, ha scritto citando Shakespeare (non nella seconda parte della didascalia, si badi bene) su Instagram rilanciando il selfie che, almeno a prima vista, fa pensare alla pace fatta tra i due ex naufraghi. Lo hanno pensato ...