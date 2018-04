Isola | insulti choc per Rosa ed Elena Jonathan e Alessia contro Franco

L'Isola dei famosi 2018 - scoppia la rissa in spiaggia : insulti e minacce shock Video : La fame all'#Isola dei famosi 2018 si fa sentire sempre di più [Video] e abbiamo visto che nel corso delle ultime ore la tensione tra i concorrenti protagonisti di questa tredicesima edizione del reality show è stata davvero alle stelle. Nel corso della puntata del daytime trasmessa oggi pomeriggio in tv abbiamo visto che ci sono stati dei momenti di tensione che hanno avuto come protagonisti Jonathan, Franco Terlizzi e Amaurys Perez. Tra i tre ...

Isola dei famosi - il bombardamento finale di Striscia la Notizia : 15 minuti di insulti e offese alla Marcuzzi : 'Cosa ne pensate dell' Isola dei famosi ?'. E giù insulti contro Alessia Marcuzzi . Ci va ancora una volta giù pesante, Striscia la Notizia , anche quando affida i suoi velenosi commenti ad anonimi e ...

“Ti chiedo scusa”. Isola dei Famosi - scoppia la pace? Da settimane i due erano ai ferri corti. Liti continue e insulti senza esclusioni di colpi - poi la svolta. Ma la rete insorge : “Tutto pilotato” : Due settimane ancora poi calerà il sipario sull’edizione 2018 dell’Isola dei Famosi. Liti, invidie, nomination e eliminazioni. Ormai è guerra tutti contro tutti. Per rendersene conto basta riavvolgere il nastro indietro a pochi giorni fa quando Simone Barbato ha fatto le valige ed è tornato a casa. Il mimo lanciato da Avanti un altro è stato al centro delle polemiche e finito nel mirino di Amaurysz. Il campione di pallanuoto c’era andato ...

Isola dei Famosi : tra Francesca Cipriani e Cecilia insulti e parolacce Video : L'#Isola dei Famosi 2018 non sta certo brillando per l'eleganza dei protagonisti e per il loro savoir-faire: se la vicenda di Francesco Monte accusato da Eva Henger di aver fumato marijuana [Video] lascia abbastanza basiti e preoccupati, visto che in Honduras ci sono pene di svariati anni di carcere per quel che riguarda le droghe, non mancano mai litigi a suon di urla e parolacce tra i naufraghi. Anzi, come spesso accade - impossibile negarlo - ...

Isola dei Famosi : volano insulti tra 2 partecipanti : ecco chi e per quale motivo Video : La tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi [Video] è iniziata da pochissimi giorni ma gia' in Honduras sono accadute diverse cose. L'ex tronista Francesco Monte sembrerebbe molto interessato a Paola Di Benedetto e addirittura i due avrebbero trascorso la notte insieme. Inoltre, due naufraghe hanno avuto una forte discussione e sono volate delle parole pesanti. Di chi si tratta e per quale motivo? Nel paragrafi successivi scoprirete la loro ...

