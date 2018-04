Isola | Elena in lacrime | “Quelle parole mi hanno fatto male”

Franco Terlizzi/ Ritirato per malore : cosa ha avuto? Ecco cosa ha detto a Rosa e Elena (Isola dei Famosi) : Franco Terlizzi Ritirato per malore all'Isola dei Famosi: ecco cosa ha detto a Rosa e a Elena. Che cosa ha avuto per essere stato costretto ad abbandonare la trasmissione? (Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 22:59:00 GMT)

Franco Terlizzi ha insultato Rosa e Elena? La verità all’Isola : Rosa Perrotta e Elena insultate da Franco? Lo scontro all’Isola dei Famosi Franco Terlizzi dopo essere entrato nello studio dell’Isola e dopo aver comunicato di stare bene in seguito all’abbandono del gioco, è stato subito messo a confronto con i naufraghi per chiarire una volta per tutte sui presunti insulti che avrebbe avanzato contro Rosa Perrotta e Elena Morali. In settimana Jonathan ha attaccato l’ex pugile per ...

Franco Terlizzi lite in diretta/ Cosa ha detto a Elena e Rosa? Ha abbandonato l'Isola dei Famosi : Franco Terlizzi ha abbandonato l'Isola dei Famosi 2018. L'ex pugile è tornato in Italia perdendo le staffe in aeroporto. Questa sera sarà in studio per raccontare la sua verità.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 22:40:00 GMT)

Isola - insulti choc per Rosa ed Elena. Jonathan e Alessia contro Franco : L'addio di Franco Terlizzi per motivi di salute all' Isola dei famosi è arrivato davvero al momento opportuno. L'ex pugile nei giorni scorsi ha litigato un po' con tutti, ma su di lui piombano le ...

“Sai che ha detto?”. Isola - l’inaspettata rivelazione di Alessia Mancini. L’ex velina spiffera tutto alla nemica Elena Morali e mette in mezzo anche Rosa Perrotta. Le parole choc dei naufraghi : Siamo agli sgoccioli di questa edizione de ”L’Isola dei famosi”, che ha riscosso un grande successo e ottimi ascolti. Il reality condotto da Alessia Marcuzzi, con i pungenti interventi degli opinionisti Mara Venier e Daniele Bossari, sta giungendo alla fine e tutti i fan sono curiosi di scoprire chi arriverà alla finale, concorrendo quindi per la vittoria. A pochi giorni dall’ultimo scontro fra Rosa Perrotta e ...

Isola - giorni 70 e 71. Elena sostiene che Alessia abbia sparlato di Jonathan : Isola dei Famosi 2018 - Rosa ed Elena All’Isola dei Famosi 2018 sono tutti alle prese con la pesca: Bianca e Rosa, dopo 71 giorni, trovano il loro primo pesce e sono su di giri (anche se Jonathan è polemico con la Perrotta, ed è convinto che il merito sia suo). Elena Morali, invece, sostiene che Alessia Mancini abbia parlato male di Jonathan, ma che lo abbia fatto a telecamere spente. Isola, giorni 70 e 71 | Rosa e Jonathan si contendono ...

Isola dei Famosi : Elena Morali fa una confessione su Alessia Mancini : Alessia Mancini fa una confidenza a Elena Morali sull’Isola Il ritorno di Elena Morali e Rosa Perrotta su Playa Dos ha destabilizzato gli equilibri tra i naufraghi in Honduras. Le due concorrenti, poco amate da alcuni componenti del gruppo, sono state al centro di scontri e dibattiti questa settimana. Il daytime in onda oggi pomeriggio su Canale5 dell’Isola dei Famosi 2018, mostrerà un nuovo sfogo di Elena Morali che farà una ...

ELENA MORALI/ Crescono le liti e perde anche la fiducia di Rosa Perrotta (L’Isola dei famosi 2018) : ELENA MORALI non sta avendo vita facile all'Isola dei famosi 2018, in seguito agli ultimi scontri. Inoltre, sembra aver perso la fiducia di Rosa Perrotta(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 10:22:00 GMT)

Rosa Perrotta/ Nel suo mirino Bianca Atzei. Sodalizio finito con Elena? (Isola dei famosi 2018) : Rosa Perrotta è di nuovo fra i Naufraghi dell'Isola dei famosi 2018. Nel suo mirino è recentemente finita Bianca Atzei. Rapporto incrinato con Elena Morali(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 08:56:00 GMT)

Isola - la frase velenosa di Alessia Mancini a Elena Morali nel fuorionda : Nell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, Rosa Perrotta ed Elena Morali si sono riunite agli altri naufraghi, non nascondendo il loro astio nei confronti di Alessia Mancini . In diretta però era ...

Marco Ferri/ Cecilia Capriotti : ha rifiutato di dormire con Elena sull'Isola dei Famosi? (Verissimo) : Marco Ferri, il figlio dell'ex calciatore dell'Inter Riccardo torna in televisione dopo l'eliminazione da L'Isola dei Famosi 2018. Cosa racconterà da Silvia Toffanin? (Verissimo)(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 08:47:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018/ Elena Morali e Rosa Perrotta - piovono critiche : "Penose - fuori dal gioco!" : Isola dei Famosi 2018, anticipazioni: momento molto difficile per Amaurys Perez. Dal corna-gate alla lite con Franco Terlizzi: la moglie Angela Rende torna a svelarsi(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 23:03:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018/ Liti e nuove alleanze : "ospiti indesiderate" - Amaurys contro Elena e Rosa : Isola dei Famosi 2018, anticipazioni: nuovi dissapori tra i naufraghi dopo il ritorno di Elena Morali e Rosa Perrotta. Frattura in arrivo per il gruppo?(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 15:14:00 GMT)