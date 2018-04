Isola dei Famosi 2018 | eliminata Francesca Cipriani Diretta e primo finalista

Franco Terlizzi/ Ritirato per malore : cosa ha avuto? Ecco cosa ha detto a Rosa e Elena (Isola dei Famosi) : Franco Terlizzi Ritirato per malore all'Isola dei Famosi: ecco cosa ha detto a Rosa e a Elena. Che cosa ha avuto per essere stato costretto ad abbandonare la trasmissione? (Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 22:59:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018/ Diretta e primo finalista : lite Jonathan vs Alessia Mancini (3 Aprile) : Isola dei Famosi 2018, Diretta 3 aprile: il primo finalista, nuovo eliminato tra Francesca, Nino e Jonathan. Franco Terlizzi si ritira del programma. Le polemiche di Simone Barbato.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 22:50:00 GMT)

Franco Terlizzi lite in diretta/ Cosa ha detto a Elena e Rosa? Ha abbandonato l'Isola dei Famosi : Franco Terlizzi ha abbandonato l'Isola dei Famosi 2018. L'ex pugile è tornato in Italia perdendo le staffe in aeroporto. Questa sera sarà in studio per raccontare la sua verità.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 22:40:00 GMT)

Bianca Atzei/ Le accuse di Franco : "Ti chiedo scusa ma resti una falsa" (L'Isola dei famosi 2018) : Bianca Atzei deve fare i conti con le ultime accuse all'Isola dei famosi 2018 ricevute dagli altri concorrenti. Inoltre, sembra l'unica ad avero preso peso(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 22:35:00 GMT)

AMAURYS PEREZ RISSA CON FRANCO TERLIZZI/ Mi sono inginocchiato per scusarmi con Eva (Isola dei famosi) : L'Isola dei Famosi 2018 non sorride appieno ad AMAURYS PEREZ, che dopo aver fatto pace con Francesca Cipriani ha avuto uno scontro acceso con FRANCO TERLIZZI(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 22:20:00 GMT)

Franco Terlizzi abbandona l'Isola dei Famosi/ Cosa ha detto a Rosa? L'ex pugile in studio : lite in diretta : Franco Terlizzi ha abbandonato l'Isola dei Famosi 2018. L'ex pugile è tornato in Italia perdendo le staffe in aeroporto. Questa sera sarà in studio per raccontare la sua verità.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 22:10:00 GMT)

Isola dei FAMOSI 2018/ Diretta e primo finalista : scintille tra Bianca - Jonathan e Franco Terlizzi (3 Aprile) : ISOLA dei FAMOSI 2018, Diretta 3 aprile: il primo finalista, nuovo eliminato tra Francesca, Nino e Jonathan. Franco Terlizzi si ritira del programma. Le polemiche di Simone Barbato.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 21:56:00 GMT)

Isola dei famosi - da Barbara D'Urso l'orgoglio di Marco Ferri : 'Io gay? Se...' : Marco Ferri , ospite di Barbara D'Urso a Pomeriggio Cinque , ha risposto a chi insinua che l'ex naufrago de L'Isola dei famosi sia omosessuale. Ferri ha detto che 'non c'è nulla di male ad essere gay' ...

Amaurys Perez rissa con Franco Terlizzi/ Gli comprometterà l’accesso alla finale? (L’Isola dei famosi 2018) : L'Isola dei famosi 2018 non sorride appieno ad Amaurys Perez, che dopo aver fatto pace con Francesca Cipriani ha avuto uno scontro acceso con Franco Terlizzi(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 21:35:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018/ Diretta e primo finalista : Nino fuori al televoto? Franco Terlizzi lascia (3 Aprile) : Isola dei Famosi 2018, Diretta 3 aprile: il primo finalista, nuovo eliminato tra Francesca, Nino e Jonathan. Franco Terlizzi si ritira del programma. Le polemiche di Simone Barbato.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 21:32:00 GMT)

Striscia la Notizia/ L'Isola dei Famosi al VAR : non solo canna-gate... : Questa sera, martedì 3 aprile 2018, alle 20.40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Striscia la Notizia, condotta da Ficarra e Picone. (Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 21:23:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 | Puntata 3 aprile 2018 | In diretta : [live_placement] L'Isola dei Famosi 2018 è il reality show in onda su Canale 5, condotto in prima serata da Alessia Marcuzzi, con la partecipazione di Mara Venier e Daniele Bossari, nel ruolo di opinionisti, e con la Gialappa's Band.Isola dei Famosi 2018 | Puntata 3 aprile 2018 | Anticipazioniprosegui la letturaIsola dei Famosi 2018 | Puntata 3 aprile 2018 | In diretta pubblicato su TVBlog.it 03 aprile 2018 21:15.

Isola dei FAMOSI 2018/ Diretta ed eliminato : chi sarà il primo finalista? Bianca Atzei favorita : ISOLA dei FAMOSI 2018, Diretta 3 aprile: il primo finalista, nuovo eliminato tra Francesca, Nino e Jonathan. Franco Terlizzi si ritira del programma. Le polemiche di Simone Barbato.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 20:55:00 GMT)

Isola dei famosi - Malena smonta il reality : 'Quest'anno i concorrenti hanno perso lo spirito del gioco' : Ha vissuto l' Isola dei famosi da dentro, da concorrente. E certe dinamiche le conosce molto, molto bene. Per questo le parole amare di Malena , la pornostar che ha partecipato al reality la scorsa ...