: Israele, intesa Onu: migranti reinsediati in Occidente. Anche in Italia. Farnesina precisa: non c'è nessun accordo… - RaiNews : Israele, intesa Onu: migranti reinsediati in Occidente. Anche in Italia. Farnesina precisa: non c'è nessun accordo… - repubblica : Israele, intesa con l'Onu: circa 16 mila richiedenti asilo saranno mandati in Occidente [news aggiornata alle 14:29] - Agenzia_Ansa : Intesa #Onu #Israele sui migranti africani - LA GRAFICA -

All'origine della decisione di Netanyahu di sospendere l'accordo con l'Onu per il ricollocamento di migranti in Paesi occidentali, ci sono ledegli abitanti dei rioni poveri di Tel Aviv -che vorrebbero l'espulsione massiccia e immediata dei migranti-e fortiall'mosse da esponenti del Likud,il partito di Netanyahu,e dal partito nazionalista Focolare ebraico. Ieri, paesi indicati da Netanyahu come possibili destinazioni dei migranti-fra questi Italia e Germania-hanno smentito di aver dato alcun assenso all'.(Di martedì 3 aprile 2018)