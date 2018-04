INTERVISTA | Massimiliano Varrese | Mia figlia mi ha insegnato ad avere fede

INTERVISTA di Massimiliano Campisi agli editor di Zerkalo Spettacolo : un progetto web di cinema - tv e teatro : “L’immagine artistica è uno strumento sui generis per cogliere l’assoluto. Per mezzo dell’immagine si mantiene la percezione dell’infinito.” ? Andrej Tarkovskij Roberto Puntato ed Alberto Leali sono gli ideatori e proprietari di Zerkalo Spettacolo, un magazine che sta riscuotendo molto successo nel mondo del cinema. Si è deciso di Intervistarli per conoscere meglio la […]

