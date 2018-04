Internet | metà degli italiani vittima delle fake news

meteoweb.eu

: @TiscaliHelpDesk visto che internet va 5 giorni sì e 7 no, posso pagare metà bolletta? Sta diventando un incubo! - MeMoRygIrL89 : @TiscaliHelpDesk visto che internet va 5 giorni sì e 7 no, posso pagare metà bolletta? Sta diventando un incubo! - AntonellaPesole : @Emma_st93 Vai su internet e scrivi 12 maggio 2018 Ermal Meta bisceglie - Leohands_ : Nooo mi faccio schifo, ho usato internet come una dannata e in pratica sto buttando più di metà giga, QUALCUNO MI S… -

(Di martedì 3 aprile 2018) Quasi ladi. Secondo un sondaggio di Legalizer, infatti, il 47% di chi naviga in Rete ha incontrato ‘spesso’ o ‘talvolta’ notizie che in seguito si sono rivelate false. L’altro dato su cui riflettere, segnala lo studio della startup legaltech attiva nella certificazione/legalizzazione del web, è che il 22%ha condiviso, e quindi diffuso, in Rete notizie poi smascherate come ‘bufale’. E’, sottolinea Legaltech, “un elemento che testimonia il ‘concorso di colpa’ nella diffusione difra produttori e utenza, più o meno consapevole”. Secondo l’Osservatorio Italiano sulle, inoltre, il 72%si dichiara però in grado di riconoscere ‘una bufala’. Fra le categorie dipiù ‘popolari’, al primo posto si ...