blogo

: Instinct ha copiato un episodio di Bones? I fan se ne accorgono e il creatore si scusa - SerieTvserie : Instinct ha copiato un episodio di Bones? I fan se ne accorgono e il creatore si scusa - zazoomblog : Instinct ha copiato un episodio di Bones? I fan se ne accorgono e il creatore si scusa - #Instinct #copiato… - tvblogit : Instinct ha copiato un episodio di Bones? I fan se ne accorgono e il creatore si scusa -

(Di martedì 3 aprile 2018) Le trame dei procedurali gialli e polizieschi sono tutte uguali. Questa è, più o meno, l'accusa portata avanti dai detrattori del genere tanto apprezzato dal pubblico generalista in tutto il mondo, quanto odiato dagli amanti di serie tv più complesse e articolate. Certo quando poi accade che effettivamente i procedurali si copino tra loro, diventa più difficile difendere il genere.L'ultimo caso è successo domenica scorsa, quando su CBS andava in onda il terzodi, serie tv in arrivo da domenica 8 aprile anche in Italia su Rai 2, basata sul romanzo di James Patterson Murder Games, in cui Alan Cumming interpreta il dottor Reinhart un ex agente della CIA, esperto di comportamento umano, diventato professore che aiuta la polizia di New York a risolvere casi complicati.prosegui la letturahaundi? I fan se nee ilsi ...