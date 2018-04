wired

: Instagram limita la quantità di dati disponibili per gli sviluppatori - antocalderone : Instagram limita la quantità di dati disponibili per gli sviluppatori - scoopscoop6 : Instagram limita la quantità di dati disponibili per gli sviluppatori - MilanoCitExpo : Instagram limita la quantità di dati disponibili per gli sviluppatori #DipartimentoInnovazioneTecnologia… -

(Di martedì 3 aprile 2018) La buona notizia è che le gif sono tornate a disposizione delle Storie con l’uovo di Pasqua. Quella che invece sta agitando gli animi è cheha deciso di restringere fortemente il numero diestraibili dall’API a disposizione degli, riducendo il limite delle “chiamate” per ora a utente da 5000 a 200. Il che, per intendersi, ha lasciato interdetti tutti quelli che realizzano applicazioni per il monitoraggio di follow/unfollow degli iscritti, o delle loro interazioni e via dicendo. Il loro lavoro adesso subirà ritmi molto meno spasmodici. Quello che sembra aver seminato il panico, tuttavia, è che nessuno li abbia avvisati del cambio di rotta. Se Facebook ha annunciato chiaro e tondo che avrebbe interrotto l’accesso di nuove app fin quando non avesse affrontato al meglio l’aggiornamento del sistema di privacy con parti terze, ...