Iniziano le riprese di “Cosa fai per Capodanno?” con Luca Argentero

newscinema

: Luca Argentero e Ilenia Pastorelli iniziano le riprese del film 'Cosa fai per Capodanno?' Scopri qui tutti i dettag… - NewsCinemaIt : Luca Argentero e Ilenia Pastorelli iniziano le riprese del film 'Cosa fai per Capodanno?' Scopri qui tutti i dettag… - Lilluber : RT @forbiddentom: 2 aprile 2018, iniziano le riprese per la versione italiana di Big Little Lies - bluefireworks : domani iniziano le riprese di suburra 2 e io sono una bimba felice ?? -

(Di martedì 3 aprile 2018) Sono in corse ledel primo film di Filippo Bologna. Il film intitolato Cosa Fai per Capodanno? è interpretato da, Massimo De Lorenzo, Carlo De Ruggieri, Isabella Ferrari, Alessandro Haber, Ilenia Pastorelli, Vittoria Puccini, Ludovico Succio, con la partecipazione di Valentina Lodovini e Riccardo Scamarcio. Ledel film, prodotto da Isabella … L'articololedi “Cosa fai per Capodanno?” conproviene da NewsCinema.