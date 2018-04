Infortuni | morti a Treviglio | sindacati si costituiranno parte civile nel processo

meteoweb.eu

: Basta morti sul lavoro! Con i due infortuni avvenuti a #Pasqua a #Treviglio, sale a sedici, il bilancio delle morti… - UilMilanoLombar : Basta morti sul lavoro! Con i due infortuni avvenuti a #Pasqua a #Treviglio, sale a sedici, il bilancio delle morti… - RLP_UMBRIA : RT @cgilumbria: I deceduti dall'inizio dell'anno sono 151 secondo l'osservatorio indipendente di Bologna, molti di più rispetto al 2017. L'… - cgilumbria : I deceduti dall'inizio dell'anno sono 151 secondo l'osservatorio indipendente di Bologna, molti di più rispetto al… -

(Di martedì 3 aprile 2018) Milano, 3 mar. (AdnKronos) – Isialper la morte in fabbrica, alla Ecb di(Bergamo), di Giambattista Gatti e Giuseppe Legnani, nel giorno di Pasqua. “Siamo pronti, insieme a Cgil, Cisl e Uil a costituircinel”, ha detto Martina Dini della Flai-Cgil e Giovanni Locatelli di Fai-Cisl. Nel giorno dei funerali delle due vittime, sarà proclamata dai“un’ora di sciopero in solidarietà e di denuncia, e per permettere a tutti i colleghi dicipare alle esequie”. Domani, è fissata un’assemblea dalle ore 11 alle 12, all’interno dell’azienda.“Nel 2018 sono già troppe lesul lavoro e gligravi invalidanti accaduti nella nostra provincia. Chiediamo che il Protocollo appena firmato in Prefettura entri subito in vigore e, nel ...