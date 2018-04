Incidente sul lavoro a Marghera | muore un operaio | è stato schiacciato da un camion

Spagna - Incidente sull'autostrada con il camion da circo : muore un elefante : Altri due pachidermi sono rimasti feriti. Chiuso per ore il tratto della strada: per recuperare gli animali sono intervenute le gru

Spagna. Incidente sull'autostrada con il camion da circo : muore un elefante : Altri due pachidermi sono rimasti feriti. Chiuso per ore il tratto della strada: per recuperare gli animali sono intervenute le gru

Incidente sulla Marina di Ragusa Donnalucata : muore 26enne : Incidente mortale stasera lungo la Marina di Ragusa Donnalucata nei pressi de La Fazenda. Una giovane di 26 anni è morta. Sul posto il 118.

Lezzeno - Incidente sul lago Muore bimba di sei anni sul motoscafo del nonno : Una bimba di sei anni è rimasta vittima di un tragico incidente avvenuto lunedì mattina attorno alle 10.30 nei prezzi dei cantieri Matteri di Lezzeno, a bordo del motoscafo condotto dal nonno che ...

Incidente sulla Modica Scicli : cappotta un'auto : cappotta un'auto sulla via Fiumelato, la vecchia strada che da Modica arriva a Scicli. Sul posto l'ambulanza del 118, i vigili del fuoco.

Dro. Incidente sul Brento : morto Johann Adam Gruenwald : Non c’è stato nulla da fare per Johann Adam Gruenwald. Il base-jumper austriaco di 50 anni è morto dopo il

Risarcimento Danno Biologico : calcolo tabelle INAIL per Incidente stradale o infortunio sul lavoro : Prima di addentrarci sui discorsi di Risarcimento o dei vari calcoli economici per questi indennizzi, dobbiamo capire di cosa parliamo quando trattiamo del Danno Biologico. Parliamo di Danno Biologico quando: ci si riferisce a soggetti che vengono lesionati sia sotto l’aspetto fisico, che sotto l’aspetto psicofisico negli ambiti lavorativi (per infortuni o malattie) o attraverso incidenti stradali. Questo particolare “Danno” nel gergo del ...

Incidente Tesla - l’autopilota era attivo ma il conducente non aveva le mani sul volante : La Tesla Model X che il 23 marzo si è scagliata contro uno spartitraffico a Mountain View, prendendo fuoco e uccidendo Wei Huang, 38 anni, un ingegnere della Apple, aveva attivato il...

“É morto”. Sport in lutto : Incidente choc durante l’allenamento. La moto vola sull’albero e finisce in tragedia. L’addio del team : ”Lasci un vuoto incolmabile” : “Le parole non possono descrivere il grande dolore che proviamo, la vita ti ha ingiustamente rubato ai tuoi cari ed a noi che ti stimavamo e ti volevamo bene, ci hai regalato grandi gioie e soddisfazioni. Lasci un vuoto incolmabile. Onore a te, Fausto, uomo forte e sensibile, dal sorriso e dall’entusiasmo contagioso, vola alto e sfreccia per le vie del cielo”. Così il team Solarys, la squadra di Castiglion ...

Incidente sulla variante con feriti : Incidente nel pomeriggio di venerdì 30 marzo al km 13 della variante di Gubbio nel tratto fra Spada e Padule , LEGGI Frontale sulla variante muore ragazzo gravissima la fidanzata , . Due le auto ...

San Godenzo. Nunzio Industria morto in un Incidente sul lavoro : Ancora un operaio morto sul lavoro. Ancora una volta in Toscana. Nunzio Industria è morto in un incidente a San Godenzo nell’area

Incidente sulla Pozzallo Ispica : due feriti : Scontro frontale sulla Pozzallo Ispica. Due le auto coinvolte nel sinistro e due i feriti. Sul posto per i rilievi la Polizia Provinciale.

Incidente mortale sull'A4 - violentissimo scontro tra camion e Suv : Grave Incidente stradale oggi sull'autostrada A4 nel tratto tra Arluno e Marcallo Mesero (Milano). A scontrarsi, poco dopo le nove di questa mattina, un camion e una Jaguar F-Pace: un impatto devastante che ha letteralmente...

Incidente sul lavoro nella stazione ferroviaria : operaio napoletano muore folgorato : Un operaio è morto folgorato la scorsa notte mentre lavorava in area ferroviaria, per la manutenzione della linea elettrica nei pressi di bivio Navile, alla periferia di Bologna. La vittima aveva 56 ...