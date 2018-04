In un paese di uomini immaturi e conservatori una donna premier è impossibile

huffingtonpost

(Di martedì 3 aprile 2018) Il giorno di Pasqua ho letto con interesse l'editoriale del direttore della Stampa, Maurizio Molinari "Unaal governo del". Ho naturalmente apprezzato il suo pensiero, il suo proposito, la sua convinzione. Vorrei però esprimere le mie perplessità dache ha dedicato molto della sua vita alla politica e ha passato 10 anni in Parlamento, prima alla Camera e poi al Senato, dunque dentro le massime istituzioni che rappresentano il potere politico in Italia.Il direttore Molinari è partito dal risultato delle elezioni che ha visto la sconfitta dei vecchi partiti e la vittoria netta, mai cosí netta, dell'anti-establishment. Su questo io vorrei sottolineare che a vincere non sono stati Di Maio e Salvini, ma la sete di cambiamento del, la voglia di spazzare via tutto ciò che è vecchio e che lo rappresenta.Di Maio e Salvini sono ...