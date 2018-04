In ufficio di presidenza alla Camera un altro componente pro abolizione dei vitalizi

Di Maio : “Chi è in ufficio presidenza rinunci a doppio stipendio come M5s. Carfagna e Rosato i primi a seguirci” : Un appello perché tutti seguano l’esempio del Movimento 5 stelle sul taglio alle indennità e il riconoscimento dei primi segnali dagli altri partiti: la forzista Mara Carfagna e il dem Ettore Rosato in primis. Luigi Di Maio, capo politico del M5s, ha pubblicato un articolo sul Blog delle Stelle in cui parla del taglio ai costi della politica e parte proprio dalla rinuncia al doppio stipendio da parte dei componenti 5 stelle degli uffici di ...

Camera : martedì 3 aprile nuova seduta per integrare ufficio presidenza : Roma, 29 mar. (AdnKronos) – nuova seduta della Camera martedì prossimo, alle 14, per eleggere un nuovo membro dell'Ufficio di presidenza in rappresentanza del Gruppo Misto, visto che finora non ne è stato eletto alcuno.

Camera - eletto l'ufficio di presidenza : L'Aula della Camera ha eletto i componenti dell'Ufficio di presidenza di Montecitorio. I vicepresidenti sono: Mara Carfagna (Forza Italia), Maria Edera Spadoni (M5s), Lorenzo Fontana (Lega) e Ettore Rosato (Pd). I tre questori sono Riccardo Fraccaro (M5s), Gregorio Fontana (Forza Italia) ed Edmondo Cirielli (Fratelli d'Italia). La proclamazione è stata accolta da un applauso da parte dell'Assemblea.

M5s a un passo dalla maggioranza assoluta in ufficio di presidenza. En plein per abolire i vitalizi : È come se i 5 Stelle avessero calato sul tavolo un asso-pigliatutto incassando sei componenti dell'ufficio di presidenza della Camera su 15, oltre lo scranno più alto con Roberto Fico. Una mossa che mette il Movimento in una posizione di forza per portare avanti la battaglia sul taglio dei vitalizi e rivendicarla davanti agli elettori. Quando, presto o tardi, si tornerà al voto.Non servirà infatti un disegno di legge ...

(AdnKronos) – In ambienti M5S fanno notare che i 5 Stelle disponevano dei numeri per eleggere anche un secondo vicepresidente in quota M5S, ma i grillini hanno deciso di votare la sola Spadoni per consentire al Pd l'elezione di un vicepresidente, nel rispetto delle prerogative parlamentari.

Camera al voto per ufficio presidenza : 11.28 Al via la seduta alla Camera per eleggere il nuovo Ufficio di presidenza, la prima presieduta dal neopresidente Fico Il Partito democratico ha indicato Rosato alla vicepresidenza, Di Giorgi questore e Morani segretaria. Il M5S vota Spadoni come vicepresidente. Mara Carfagna è indicata da Forza Italia per la vicepresidenza. Fontana è stato candidato dalla Lega. A FdI dovrebbe andare un questore, Cirielli. Lo spoglio delle schede durerà ...

Senato - voto per membri ufficio presidenza : tensione Pd-M5s. Ai dem un vice. “Ma non il questore” : Palazzo Madama vota per l’elezione dei quattro vicepresidenti, dei tre membri del Collegio dei questori e dei segretario d’Aula. Dopo l’intesa tra M5s e centrodestra per i presidenti di Camera e Senato, è tensione tra Pd e Movimento 5 stelle per l’assegnazione delle altre cariche. Da una parte i grillini hanno deciso di votare solo uno dei loro candidati a vice (Paola Taverna), azione che favorisce l’elezione della ...

Salvini vede Meloni : spero Pd non sia fuori da ufficio Presidenza : Roma, 28 mar. , askanews, 'spero che il Pd non resti fuori dall'ufficio di Presidenza, noi siamo disponibili, non come la sinistra 5 anni fa'. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, al ...

RIFORMA PENSIONI/ La decisione dell'ufficio presidenza della Camera per gli ex dipendenti (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. La decisione dell'Ufficio presidenza della Camera per gli ex dipendenti. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 8 febbraio(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 17:59:00 GMT)