In stato confusionale terrorizza i passanti conuno spadino | arrestato

Come Kabobo - ventenne nigeriano terrorizza i passanti col machete : arrestato in stato confusionale : Minuti di panico nel varesotto, nei pressi della stazione ferroviaria di Busto Arsizio: un ventenne nigeriano , già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dalla polizia insieme ai carabinieri ...

Il premio Nobel Ei-ichi Negishi trovato in stato confusionale e la moglie morta in una discarica : Ei-ichi Negishi, scienziato vincitore del premio Nobel per la chimica nel 2010, era scomparso all'inizio della settimana con la moglie. Nelle ultime ore la scoperta: lui è stato trovato in stato confusionale in strada mentre lei giaceva cadavere in una discarica a circa 300 chilometri dalla loro abitazione, nello stato dell'Indiana. Sul caso indaga la polizia.Continua a leggere

Labbucci: De Vito in evidente stato confusionale