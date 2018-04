In aumento malattie fegato | cure su misura per combatterle

Fare il bagno in mare è associato ad un aumento delle malattie - secondo una nuova ricerca : Le persone che nuotano, fanno il bagno o praticano sport acquatici in mare hanno molta più probabilità di avere disturbi gastrici, mal d’orecchi e altri tipi di malattie rispetto alle persone che non fanno niente di tutto questo. Questo è il risultato di un’analisi su larga scala condotta dall’University of Exeter (Regno Unito): è la prima analisi sistematica che analizza se trascorrere del tempo in mare sia associato ad un rischio maggiore di ...