In arrivo su Rai2 Killer Karaoke con Gigi e Ross Anteprima Blogo

Voci misteriose e bambini in arrivo in NCIS 15 su Rai2 : programmazione 25 marzo e 1° aprile : Un nuovo episodio di NCIS 15 su Rai2 popolerà la serata di questa domenica 25 marzo: anche stasera sarà il momento di un nuovo appuntamento con Gibbs e gli altri membri della squadra più amata dagli appassionati di serie tv in Italia. A essere trasmesso oggi sarà l'episodio 15x10, intitolato "Voices" in inglese e proposto in Italia col titolo tradotto letteralmente di "Voci". Andato in onda negli USA il 14 novembre 2017, "Voci" vedrà l'NCIS ...