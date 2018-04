veronasera

: In 28 comuni veronesi applicata la tariffa sbagliata. Acque Veronesi rimedia - veronasera : In 28 comuni veronesi applicata la tariffa sbagliata. Acque Veronesi rimedia - veronasera : In 28 comuni veronesi applicata la tariffa sbagliata. Acque Veronesi rimedia -

(Di martedì 3 aprile 2018) Pasquetta sulle autostrade: tamponamenti sulla A4, rallentamenti in A22 3 Scontro tra un'auto e una moto: un ferito portato a Borgo Trento in codice rosso 4 Bus Atv per Gardaland troppo pieno. Turisti ...