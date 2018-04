Ilaria Rinaldi Ex ciclista morta in casa | trovata riversa sul pavimento dal papà

Il mondo ciclismo piange Ilaria Rinaldi : trova morta in casa l’ex campionessa italiana Under23 : Brutte notizie per il mondo del ciclismo. Ieri mattina, nella sua casa di Gambassi Terme (Firenze), è stata trovata morta Ilaria Rinaldi, 33 anni, già campionessa italiana Under 23 di ciclocross nel 2007 e poi professionista fino alla stagione 2010, prima del passaggio al settore amatoriale delle granfondo. A lanciare l’allarme sono stati i famigliari dell’atleta toscana ma l’arrivo dei soccorsi non ha cambiato le cose, in quanto il corpo ...

Ilaria Rinaldi - l'ex ciclista trovata morta a 33 anni. Indaga la procura di Firenze : l'ex campionessa italiana di ciclocross Ilaria Rinaldi è stata trovata morta lunedì mattina nella sua abitazione di Gambassi Terme, in provincia di Firenze. Come riportato da La Repubblica, quando i carabinieri della compagnia di Empoli sono arrivati a casa dell'atleta 33enne hanno trovato nella stanza diverse siringhe usate. La procura di Firenze ha aperto un'indagine per capire le cause del decesso e ha disposto l'autopsia, che verrà ...

