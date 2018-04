Il violento Chris Brown licenziato dall’etichetta Interscope dopo le foto in cui

optimaitalia

: Il violento #ChrisBrown licenziato dall'etichetta discografica Interscope dopo le foto in cui strangola una donna?… - OptiMagazine : Il violento #ChrisBrown licenziato dall'etichetta discografica Interscope dopo le foto in cui strangola una donna?… -

(Di martedì 3 aprile 2018) Il, rapper statunitense con una conclamata inclinazione all'aggressività e alle spalle un'acclarata propensione ai maltrattamenti nei confronti delle donne, è oggetto di una petizione che ha raccolto in pochi giorni decine di migliaia di firme per chiedere il suo licenziamento.A far tornareal disonore delle cronache per i suoi atteggiamenti malsani sono state lepubblicate dal sito web TMZ,la Bibbia del gossip americano: le immagini in cui il cantautore stringe le mani al collo di una donna in una casa a Miami hanno indignato il pubblico, memore dei trascorsi giudiziari del rapper proprio legati a casi di violenza domestica. Il caso più celebre è quello di Rihanna, vittima di un pestaggio da parte dell'allora compagno nel 2009, prima di un party pre-Grammy cui si presentò coi lividi in volto.Anche se le immagini di Miami sono state derubricate ...