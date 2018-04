Il vino "italiano" potrebbe beneficiare della guerra dei dazi USA-Cina : C'è anche qualche preoccupazione alimentata dal protezionismo .Secondo l'associazione degli agricoltori, infatti, "l'estendersi della guerra dei dazi tra i due giganti dell'economia mondiale ai ...

GUERRA DAZI - CINA CONTRO 128 PRODOTTI USA/ Sfida a Trump - ultime notizie : “ci guadagna il vino italiano” : GUERRA sui DAZI, risposta della CINA su 128 PRODOTTI Usa dopo le sanzioni di Trump: ultime notizie, Pechino CONTRO la Casa Bianca, colpite frutta e carne di maiale. E il vino italiano..(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 12:02:00 GMT)

Dazi - Coldiretti : le misure della Cina contro gli Stati Uniti avvantaggiano il vino italiano : Il vino italiano potrebbe avvantaggiarsi della guerra commerciale tra Usa e Cina dopo che le nostre esportazioni vinicole nel gigante asiatico hanno raggiunto il massimo storico di oltre 130 milioni di euro nel 2017, grazie all’aumento del 29% nell’anno: il dato emerge da un’analisi Coldiretti su dati Istat divulgata in occasione dell’entrata in vigore dei superDazi cinesi nei confronti di 128 beni importati dagli Stati ...

Dazi : il vino italiano verso un nuovo boom sul mercato cinese : Secondo Coldiretti dopo aver toccato il record di esportazioni nel 2017 i nostri prodotti enologici potrebbero avvantaggiarsi dei Dazi che colpiscono i prodotti Usa

Cibo e vino - valore di nicchia del turismo italiano : Giovanni Fiorani, Reggio Emilia risponde Beppe Boni, condirettore de Il Resto del Carlino E' vero, il turismo è una delle colonne dell'economia dove ancora c'è ampia possibilità di crescita. ...

DOC delle Venezie - Armani : “Bene i 20 milioni dell’ICE per il vino italiano negli USA ma consolidiamo le posizioni” : «Guardiamo con favore alla nuova campagna di comunicazione promossa dall’Agenzia ICE verso il mercato americano per promuovere il vino italiano, anche alla luce delle recenti prese di posizione da parte degli USA in tema di dazi commerciali. Auspico che queste risorse siano ben spese per consolidare le nostre produzioni di punta e rafforzare la presenza e lo sviluppo dei vini italiani presenti negli Stati Uniti». Così Albino Armani, presidente ...

Agenzia ICE presenta campagna per promuovere vino italiano in Usa : L'avvio della campagna negli Usa, curata con grande competenza dall'ICE, con il coinvolgimento del mondo delle imprese e di un gruppo di lavoro di alto profilo, segna un nuovo modo di operare nel ...

Simple Wine : vino italiano è il più venduto retail in Russia : Napoli, 23 mar. , askanews, 'Il vino italiano è quello più venduto nel settore retail in Russia'. Lo ha detto Dmitry Tokarev, durante il IV Seminario italo-russo organizzato dall'associazione ...

In Gb convince il vino italiano : La premessa, di ordine generale, sottolinea come il mercato britannico si consolidi come il terzo sbocco mondiale per il vino made in Italy , secondo in Europa, dopo Usa e Germania, con un valore ...

vino - record storico per l'export di spumante italiano : Teleborsa, - Le vendite dello spumante italiano all'estero fanno segnare un record storico nel 2017 raggiungendo la cifra di 1,3 miliardi di euro , con un aumento del 14% in valore rispetto all'anno ...

vino - record storico per l'export di spumante italiano : Le vendite dello spumante italiano all'estero fanno segnare un record storico nel 2017 raggiungendo la cifra di 1,3 miliardi di euro , con un aumento del 14% in valore rispetto all'anno precedente. È ...

