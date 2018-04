Il video di Tremo Dolce Vita 2018 di Riki | “in assoluto il mio preferito”

optimaitalia

(Di martedì 3 aprile 2018) Ildidiè disponibile da oggi, martedì 3 aprile, su YouTube e su Vevo. La clip accompagna il nuovo singolo,, in rotazione televisiva, ed è per Riccardo Marcuzzo "inil mio preferito".Tra tutti iclip ufficiali rilasciati fino ad oggi, Ildidiè tra i preferiti dello stesso cantante che ai fan anticipa: "È molto diverso dagli altri ed è inil mio preferito! Non perdetevelo!". Ildisegue il rilascio in radio e negli store digitali di una nuova versione del brano, la cui versione originale è contenuta nell'album di debutto di, Mania.è stata pubblicata lo scorso 30 marzo con la collaborazione d'eccezione di Simon Hale, premio Oscar.vanta una sezione d’archi registrata a Londra ...