Il tribunale condanna pedofilo a curarsi | Il carcere non basta

“Ti prego - un ultimo…”. Un tribunale così a luci rosse non s’è mai visto : lui in attesa di condanna - lei lo consola ‘come può’. Ma per la focosa coppietta le cose non finiscono bene : Se stessero per condannarvi a qualche anno di carcere a causa di un reato da voi commesso, come vorreste passare le ultime ore di libertà prima di lasciarvi il mondo esterno alle spalle per infilarvi dietro le sbarre di una prigione? Qualche maschietto dalla battuta facile ironizzerà (ma neanche troppo, in fondo) sul fatto che non ci sarebbe niente di meglio di una bella donna a scaldare quegli ultimi attimi alla luce del sole. Se pensate ...

Il tribunale del lavoro di Bergamo condanna Ryanair : «Comportamento discriminatorio con gli assistenti di volo» : «Un'altra importante vittoria della nostra organizzazione nella battaglia per il riconoscimento dei diritti dei lavoratori di Ryanair» . Lo afferma la Filt-Cgil dando notizia del pronunciamento del ...

È malato e si cura con la marijuana. Condannato dal tribunale - Mattarella concede la grazia : Si è conclusa con la grazia da parte del Presidente della Repubblica la vicenda giudiziaria di un 63enne trentino, Condannato in Cassazione a 5 mesi di reclusione per aver coltivato delle piantine con l'unico scopo di curarsi per sconfiggere il dolore.Continua a leggere

Agrigento - tribunale condanna Miur : “Mancanza di insegnanti di sostegno discriminatoria del diritto all’istruzione” : Discriminazione. E’ questa la parola usata dal giudice monocratico Valentina Stabile del tribunale di Sciacca, nei confronti del ministero dell’Istruzione che non ha garantito l’insegnante di sostegno ad un bambino di tre anni affetto da una grave forma di autismo. Il ricorso, proposto dagli avvocati Giuseppe Livio e Giuseppe Impiduglia, ha stabilito che l’attribuzione a uno studente disabile di un numero di ore di sostegno scolastico inferiore ...

Alassio - prete condannato per pedofilia in via definitiva. Ma tribunale ecclesiastico lo assolve : “Innocente - celebri messa” : Per la giustizia ordinaria è colpevole oltre ogni ragionevole dubbio e per questo ha già scontato 7 anni e 8 mesi di carcere. Per il tribunale ecclesiastico “deve essere completamente riabilitato in quanto non consta che abbia commesso i delitti a lui ascritti”. Così don Luciano Massaferro, sacerdote di Alassio condannato in via definitiva per pedofilia, potrà tornare a celebrare messa. È quanto ha stabilito la sentenza del tribunale ...

Un tribunale turco ha condannato all’ergastolo tre giornalisti accusati di avere appoggiato il colpo di stato del 2016 : Un tribunale turco ha condannato all’ergastolo tre giornalisti accusati di avere appoggiato il colpo di stato del luglio 2016: sono i fratelli Ahmet Altan e Mehmet Altan, che sono in carcere da più di un anno, e Nazli Ilicak, il The post Un tribunale turco ha condannato all’ergastolo tre giornalisti accusati di avere appoggiato il colpo di stato del 2016 appeared first on Il Post.

Lavori per condannati Patto con il tribunale per raddoppiare i posti : ... utile a mostrare a coloro che si sono resi colpevoli di reati in occasione di eventi sportivi quali sono i veri e positivi valori che lo sport incarna".