Il Tottenham fa il record di fatturato | 350 milioni

Fatturato record per il Tottenham : sfiorati i 350 milioni : Fatturato record per il Tottenham che ha chiuso al 30 giugno 2017 con un giro d'affari da 306,3 milioni di sterline, poco meno di 350 milioni di euro. Merito del secondo posto in Premier League alle ...

Tottenham - nuovo record di bilancio : +115 milioni in un solo anno e ricavi record con la Juve nel mirino : ricavi AL TOP E +115 milioni IN UN anno - Secondo quanto riportato dalla redazione inglese di Sky Sport il Tottenham ha annunciato le previsioni di bilancio che si chiuderà il 30 giugno 2018. ...

Tottenham-Juventus - record stagionale di ascolti : 8 - 5 milioni spettatori : TORINO - Grandi ascolti per Tottenham-Juventus sulle reti Mediaset. La gara di ritorno degli ottavi di Champions League ha registrato un totale di 8.561.000 spettatori con uno share del 30,78% tra ...

Probabili formazioni / Tottenham Juventus : numeri e record bianconeri. Quote - ultime novità live : Probabili formazioni Tottenham Juventus: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Higuain stringe i denti, anche Mandzukic e Benatia non sono al meglio(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 18:50:00 GMT)