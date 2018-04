Il sito ufficiale di Kingdom Hearts 3 si aggiorna | novità in arrivo?

optimaitalia

: ?? | Le parole di @OfficialEl92 sul prossimo impegno dell'#ASRoma in #UCL rilasciate al sito ufficiale dell'UEFA...… - OfficialASRoma : ?? | Le parole di @OfficialEl92 sul prossimo impegno dell'#ASRoma in #UCL rilasciate al sito ufficiale dell'UEFA...… - troisi_licia : The Last Jedi reload. La recensione con l’80% di deliri in più | Licia Troisi | Il Sito Ufficiale: - OptiMagazine : Il sito ufficiale di #KingdomHearts3 si aggiorna, novità in arrivo? -

(Di martedì 3 aprile 2018) Square Enix hato ilgiapponese di3 e, in generale, del franchise in collaborazione tra il publisher nipponico e Disney, creato e diretto da Tetsuya Nomura. L'mento del portale webcomporta possibiliin? Vediamo in cosa consistono le notizie.Ildiha cambiato leggermente la sua grafica, mettendo in primo piano3 eUnion X come i due titoli principali della saga che caratterizzeranno il mercato di quest'anno. Ecco le nuove sembianze deldella serie:Le nuove immagini recano screenshot provenienti non solo da3, ma anche daHD 2.8 Final Chapter Prologue,HD 1.5 + 2.5 ReMIX, eUnion X: il tutto è posto sotto la sezione "Line Up", come a voler mettere in primo piano le incarnazioni più ...