Il salvataggio delle banche venete zavorra i conti | il deficit sale di 4 | 7 miliardi

: Il salvataggio da parte del Governo delle banche venete vale oltre 10 miliardi di debito pubblico,il debito storico… - demagistris : Il salvataggio da parte del Governo delle banche venete vale oltre 10 miliardi di debito pubblico,il debito storico… - repubblica : Il conto del salvataggio delle Venete: 4,7 miliardi di deficit e 11,2 di debito [news aggiornata alle 16:46] - sergiosepe : RT @demagistris: Il salvataggio da parte del Governo delle banche venete vale oltre 10 miliardi di debito pubblico,il debito storico dei co… -

(Di martedì 3 aprile 2018) Ipubblici italiani non restano indenni al. La maxi-liquidazione di Veneto Banca e Popolare di Vicenza, decisa dal governo Gentiloni lo scorso giugno per evitare il fallimento dei due istituti e il tracollo del territorio circostante, pesa sul debito pubblico, come previsto, ma anche sul, tanto da poter prevedere un possibile rialzostime più che positive arrivate dall'Istat all'inizio di marzo.Nell'estate 2017, al termine di una lunga trattativa con l'Europa, lo Stato ha sborsato 4,8sotto forma di iniezione vera e propria di liquidità e ha concesso 12,4di ipotetiche garanzie per permettere ad Intesa San Paolo di salvare il salvabile e di prelevare gli asset ancora 'buoni'due. Eurostat, appositamente sollecitato in proposito, ha chiarito, a distanza di 9 mesi, che l'impatto complessivo ...