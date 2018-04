Il Real Madrid schiaccia la Juventus a Torino | doppio Ronaldo | poi Marcelo | Espulso

Champions League Juventus-Real Madrid 0-3 - il tabellino : TORINO - Il Real Madrid batte la Juventus con il punteggio di 0-3 nella partita valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League. Doppietta per Cristiano Ronaldo . Juventus-Real Madrid 0-3:...

Champions - Juventus-Real Madrid 0-3 : meraviglia Ronaldo - che rovesciata! : Chiudete tutto, dopo un gol così. È questa la prima reazione al capolavoro con cui Cristiano Ronaldo firma il 2-0 all'Allianz Stadium, col 90% degli sportivissimi tifosi della Juve ad applaudirlo. ...

Champions League - Juventus travolta da Cristiano Ronaldo : il Real Madrid trionfa 3-0 a Torino : Troppo Cristiano Ronaldo , troppo Real Madrid : la Juventus esce con le ossa rotte dell'andata dei quarti di Champions League , travolta in casa 3-0 dagli spagnoli campioni in carica. Una disfatta ...

Video Gol Juventus-Real Madrid 0-3 : Highlights e Tabellino Champions League 3-4-2018 : Risultato Finale Juventus-Real Madrid 0-3: Cronaca e Video Gol Cristiano Ronaldo, Marcelo Quarti di Finale Champions League 3 Aprile 2018 (Andata). Si chiuderà qui il cammino della Juventus in questa Champions League: già dopo la gara d’andata dei quarti di finale, la Juventus viene travolta dal Real Madrid per 3 reti a 0. Decidono la gara la doppietta di Cristiano Ronaldo (il secondo gol una rovesciata meravigliosa) ed una rete di ...

Juventus-Real Madrid 0-3 - le pagelle di CalcioWeb : Cristiano Ronaldo da 10 : Juventus-Real Madrid 0-3, le pagelle di CalcioWeb 0-3 – Si è conclusa la gara di andata valida per i quarti di finale di Champions League, dominio da parte dei Blancos che ipotecano la qualificazione in semifinale, debacle dei bianconeri ma soprattutto di Allegri, scelte incomprensibili dell’allenatore con Asamoah terzino ed Alex Sandro in attacco, Bentancur a centrocampo. La squadra di Zidane ringrazia e passa subito in vantaggio ...

Champions League 2018 - Juventus-Real Madrid 0-3 : lo show di Cristiano Ronaldo ipoteca la semifinale : La Juventus è stata sonoramente sconfitta dal Real Madrid nell’andata dei quarti di finale della Champions League 2018. I Campioni d’Europa si sono imposti per 3-0 zittendo l’Allianz Stadium: i bianconeri sono crollati sotto i colpi della corazzata spagnola, nel remake della finale dello scorso anno, e devono praticamente dire addio ai sogni di qualificazione alle semifinali. Le merengues hanno ipotecato il passaggio del turno, ...

Pagelle Juventus-Real Madrid 0-3 - Champions League : Ronaldo extraterrestre - Dybala che delusione! Khedira il migliore tra i bianconeri : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Real Madrid Arriva una sconfitta pesante per la Juventus nella gara d’andata dei quarti di finale di Champions League 2018. All’Allianz Arena di Torino i campioni d’Italia sono stati piegati 3-0 dal Real Madrid, trascinato da un Cristiano Ronaldo in serata di grazia, autore di due reti (seconda da urlo: rovesciata in stile cartone animato giapponese) e dell’assist sul tris di Marcelo. Discorso ...

Juve-Real Madrid : 0-3. Cristiano Ronaldo da antologia - bianconeri in ginocchio nonostante una buona prestazione : L'articolo Juve-Real Madrid: 0-3. Cristiano Ronaldo da antologia, bianconeri in ginocchio nonostante una buona prestazione proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il Real Madrid ha battuto 3-0 la Juventus nell’andata dei quarti di finale di Champions League : La Juventus ha perso 3-0 contro il Real Madrid nell’andata dei quarti di finale di Champions League giocata stasera a Torino. Per la Juventus l’incontro si è complicato fin dall’inizio, con il Real Madrid che è andato in vantaggio al The post Il Real Madrid ha battuto 3-0 la Juventus nell’andata dei quarti di finale di Champions League appeared first on Il Post.

DIRETTA/ Juventus-Real Madrid - risultato live 0-1 - streaming video : Ronaldo sfiora la doppietta - Canale 20 - : DIRETTA Juventus-Real Madrid, info streaming video e tv: all'Allianz Stadium di Torino è in programma il match valido per i quarti di Champions League

Juventus Real Madrid : cronaca live - 0-3 - : 72 : GOL! CR7 restituisce palla in area a Marcelo, che di giustezza scavalca Buffon. 71 : ancora Cristiano Ronaldo, che questa volta spedisce fuori. 66 : espulso Dybala per somma di ammonizioni. 64 : ...

MOVIOLA JUVENTUS-Real MADRID/ Video - due rigori negati ai bianconeri? : MOVIOLA JUVENTUS-REAL MADRID. Champions League, Dybala ammonito per simulazione: i bianconeri reclamano due calci di rigore, inflessibile l'arbitro turco Cakir(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 22:33:00 GMT)

Diretta/ Juventus-Real Madrid (risultato live 0-3) streaming video : l'Allianz si inchina a Ronaldo (Canale 20) : Diretta Juventus-Real Madrid: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Champions League in programma all'Allianz Stadium di Torino.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 22:13:00 GMT)