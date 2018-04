Il Qualcomm Snapdragon 710 sarà il primo processore della Serie 700

Samsung Galaxy J8+ si mostra su Geekbench con Qualcomm Snapdragon 625 : Finito il MWC 2018 è di nuovo tempo di rumor, questa volta tocca al Samsung Galaxy J8+ (SM-J805G), avvistato sulla piattaforma Geekbench con a bordo uno Snapdragon 625 di Qualcomm. Un paio di settimane fa il presunto Galaxy J8 (2018) di Samsung era stato avvistato con un chipset Exynos 7870 e con nome in codice SM-J800FN. L'articolo Samsung Galaxy J8+ si mostra su Geekbench con Qualcomm Snapdragon 625 proviene da TuttoAndroid.

Qualcomm presenta Snapdragon 700 : Ecco il SoC per gli smartphone di fascia media : Lo Snapdragon 700 di Qualcomm è il nuovo SoC destinato alla fascia media del mercato con prestazioni quasi da top di gamma Lo Snapdragon 700 si pone tra la serie 600 e la serie 800 con caratteristiche da top di gamma ma economico Qualcomm, leader mondiale di processori destinati al mobile, ha presentato la nuova […]

Qualcomm annuncia la nuova serie Mobile Platform Snapdragon 700 : Qualcom ha annunciato, in occasione del Mobile World Congress 2018, la nuova serie Mobile Platform Snapdragon 700, che porta funzioni e prestazioni riservate in precedenza solamente alla serie Snapdragon 800. L'articolo Qualcomm annuncia la nuova serie Mobile Platform Snapdragon 700 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Qualcomm annuncia la nuova serie Mobile Platform Snapdragon 700 : Qualcom ha annunciato, in occasione del Mobile World Congress 2018, la nuova serie Mobile Platform Snapdragon 700, che porta funzioni e prestazioni riservate in precedenza solamente alla serie Snapdragon 800. L'articolo Qualcomm annuncia la nuova serie Mobile Platform Snapdragon 700 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Qualcomm annuncia Snapdragon 820E - AI Engine - Broadcast Audio e un chip 802.11ax : Con qualche giorno di anticipo rispetto al Mobile World Congress Qualcomm presenta un sacco di novità, tra cui in chip 802.11ax, lo Snapdragon 820E per dispositivi IoT, AI Engine, Broadcast Audio e un design di riferimento per un visore VR con Snapdragon 845. L'articolo Qualcomm annuncia Snapdragon 820E, AI Engine, Broadcast Audio e un chip 802.11ax è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Nubia Z19 con Qualcomm Snapdragon 845 su AnTuTu fa registrare un super risultato : Nelle scorse ore Nubia Z19 ha fatto la propria apparizione nel database del popolare test benchmark AnTuTu, facendo registrare un risultato degno di nota L'articolo Nubia Z19 con Qualcomm Snapdragon 845 su AnTuTu fa registrare un super risultato è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Qualcomm Snapdragon 855 sarà il primo a essere realizzato con tecnologia a 7 nanometri : Anche se Qualcomm ancora non rilascia conferme ufficiali in merito, secondo la filiera dei fornitori lo Snapdragon 855 sarà il primo a essere realizzato con processo produttivo a 7 nanometri. L'articolo Qualcomm Snapdragon 855 sarà il primo a essere realizzato con tecnologia a 7 nanometri è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Qualcomm lancia LTE Snapdragon X24 - il primo modem 4G a 2Gbps : Qualcomm ha annunciato di aver iniziato la campionatura del modem LTE Qualcomm Snapdragon X24 Cat 20 , il primo chip basato su un processo all'avanguardia a 7 nanometri FinFET e il primo al mondo che supporta una velocità di download fino a 2 gigabit al secondo , Gbps, , ovvero due volte più veloce di una rete Gigabit cablata attualmente offerta dai principali operatori telefonici ...

Qualcomm annuncia il modem Snapdragon X24 LTE con velocità di download fino a 2 Gbps : Qualcomm annuncia il nuovo modem Snapdragon X24 LTE, il primo con processo produttivo FinFET a 7 nm e in grado di raggiungere velocità in download fino a 2 Gbps e in upload fino a 316 Mbps: ecco qualche dettaglio aggiuntivo, in attesa della dimostrazione al MWC 2018. L'articolo Qualcomm annuncia il modem Snapdragon X24 LTE con velocità di download fino a 2 Gbps è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Qualcomm Snapdragon 845 sfida i pezzi grossi - vediamo com’è andata : Il nuovo SoC Qualcomm Snapdragon 845 sfida i chipset top di gamma 2017 in una serie di test: come se la sarà cavata il dispositivo di test contro Samsung Galaxy S8, S8 Plus, Note 8, Huawei Mate 10 Pro, Google Pixel 2 XL, OnePlus 5T, Essential Phone e Apple iPhone X? Andiamo a scoprirlo. L'articolo Qualcomm Snapdragon 845 sfida i pezzi grossi, vediamo com’è andata è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Lo Snapdragon 670 di Qualcomm sarà un “cugino povero” dello Snapdragon 845 : Grazie all'analisi del codice sorgente del kernel è possibile scoprire maggiori dettagli su Qualcomm Snapdragon 670, che a quanto pare sarà una sorta di cugino povero dello Snapdragon 845. Processo produttivo a 10 nanometri, CPU octa core e GPU Adreno 615 saranno i punti di forza. L'articolo Lo Snapdragon 670 di Qualcomm sarà un “cugino povero” dello Snapdragon 845 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Qualcomm Snapdragon 845 vs Snapdragon 835 : risultati benchmark a confronto : Stando a nuovi benchmark, il Qualcomm Snapdragon 845 è in grado di raggiungere picchi di performance superiori del 50% rispetto allo Snapdragon 835 L'articolo Qualcomm Snapdragon 845 vs Snapdragon 835: risultati benchmark a confronto è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Snapdragon X50 - primo modem 5G di Qualcomm - arriverà nel 2019 : Qualcomm è al lavoro con diversi partner, produttori e operatori delle telecomunicazioni, per portare sul mercato Snapdragon X50, il primo modem 5G del chip-maker californiano. I test si svolgeranno quest'anno, con l'obiettivo di commercializzare i primi dispositivi nel 2019. L'articolo Snapdragon X50, primo modem 5G di Qualcomm, arriverà nel 2019 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Mix 2S dovrebbe essere il primo smartphone con Qualcomm Snapdragon 845 : Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dal continente asiatico, lo Xiaomi Mi Mix 2S sarebbe il primo smartphone animato dal Qualcomm Snapdragon 845 L'articolo Xiaomi Mi Mix 2S dovrebbe essere il primo smartphone con Qualcomm Snapdragon 845 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.