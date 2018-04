Il ping-pong nel Pd su opposizione o dialogo è sterile e senza senso | serve un nuovo

huffingtonpost

(Di martedì 3 aprile 2018) Dopo il voto il Pd consuma il suo confronto interno in unotra i fautori di un indefinito "" e quelli "dell'e basta". Una discussione ridotta alla sola tattica parlamentare non ha però alcune testimonia semmai, ancora una volta, quel che ho segnalato già almeno dalla metà del 2016 parlando "dell'esaurimento della spinta propulsiva del Lingotto" e della necessità di una "rifondazione del Pd", attraverso una "fase costituente". In quel momento usare certe espressioni era "scandaloso". Matteo Renzi era a capo del partito e del governo e ancora non si era verificata la sconfitta del referendum costituzionale. Oggi, dire queste cose dopo un colpo elettorale matrarne le conseguenze è colpevole.un'iniziativa di portata storica nel paese e di rifondazione del soggetto politico democratico, il dibattito ...