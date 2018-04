Il Pci era democratico | il Pd non ha né strategia né tattica Decide Renzi

huffingtonpost

(Di martedì 3 aprile 2018) "Ad oggi nel Pd siamo fermi; non c'è néné". Ugo Sposetti, tesoriere storico dei Ds, ex senatore Pd, ai microfoni di '6 su Radio 1' parla dei risultati conseguiti dal Partitoalle recenti elezioni, aggiungendo di contestare "come sono state decise le candidature: non c'è stato un metodo; ha decisoe qualche suo amichetto o amichetta"."La questione delle donne - osserva poi - è scandalosa: non c'è stata alcuna ribellione delle nostre donne. Se candido in 6 posti diversi 5/6 donne, significa che candido 30 donne in meno. Non se ne è discusso nemmeno dopo il voto", denuncia Sposetti lamentando che "l'unica cosa che la direzione ha deciso è di stare all'opposizione ed è diventato il Vangelo"."In tanti anni di politica - osserva - non avevo mai visto nulla di simile. Il Partito Comunista era ...