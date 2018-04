Il paradossale governo del biotestamento che nega ai malati la libertà di decidere come

fanpage

(Di martedì 3 aprile 2018) Con questo ultimo atto, ilGentiloni mette nero su bianco una volontà ben precisa, ovvero che l'individuo non puòper sé, non puòquando è arrivato il momento di porre fine alle proprie sofferenze ma è legato fino alla morte alla volontà suprema dello Stato che non intende permettere nemmeno la morte in esilio, in un'altra nazione più civile, perché chiunque voglia aiutare quell'individuo stremato a raggiungere la Svizzera o qualsiasi altro Paese con una legislazione all'avanguardia, rischia di finire in carcere per 12 anni per avergli permesso di realizzare il proprio desiderio, per avergli permesso di essere libero fino alla fine.