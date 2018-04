Il padre di Beyoncé sulla lite tra Solange e Jay-Z in ascensore | “Tipico delle mie

optimaitalia

: Il padre di #Beyoncé sulla lite tra #Solange e #JayZ in ascensore: 'Tipico delle mie figlie, ho riso tanto'… - OptiMagazine : Il padre di #Beyoncé sulla lite tra #Solange e #JayZ in ascensore: 'Tipico delle mie figlie, ho riso tanto'… - GipsyMonkeyMeg : F1 o MotoGP? — È un po' come se dovessi scegliere tra mia madre e mio padre, Vettel e Ricciardo, Beyoncé e Rihan... -

(Di martedì 3 aprile 2018) Anche ildisi è pronunciatoscazzottata rifilata daa Jay-Z nell'di un hotel al Met Gala 2016, rimasta nell'immaginario pubblico come uno dei momenti di gossip più memorabili degli ultimi anni.Il video diffuso all'epoca da TMZ rivelò le tensioni interne alla famiglia Carter-Knowles e suscitò ironie e chiacchiericci senza fine intorno al motivo della(presumibilmente i tradimenti di lui ai danni di, poi ammessi pubblicamente e cantati nei rispettivi ultimi album in studio).A tornare a parlarne ora, a distanza di due anni, è una persona molto vicina alle sorelle Knowles, il loroMatthew Knowles, che ridimensionato l'episodio ridendone in tv.Ospite al The Wendy Williams Show la scorsa settimana, l'ex manager diha condiviso la sua reazione al famigerato video dell'con protagoniste le sue figlie e suo ...